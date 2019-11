Pogodio je šesticu na lotu pa dobio pismo: 'Ništa od dobitka'

Rainer Henning (71) iz Frankfurta je 6. studenoga prekontrolirao svoj loto listić. Shvatio je da je pogodio šest brojeva te da je dobitak 3,2 milijuna eura. No budući da je u sistemu te igre bilo još dobitnika trebalo mu je pripasti 24.000 eura. Rainera je i to razveselilo no kako pišu njemački mediji, on na kraju neće dobiti ništa. Listić je naime odlučio unovčiti na kiosku koji sam vodi već 16 godina.

- To je za mene bio strašan šok. S tim sam si novcem planirao "podebljati" mirovinu i kroz dvije godine zatvoriti kiosk - kaže Rainer koji loto igra već deset godina.

Dodaje kako su mu iz lutrije poručili da nije dozvoljeno unovčiti listiće u vlastitoj trgovini jer se tako želi spriječiti ovisnost o kocki.