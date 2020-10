- Ovo je o\u010dito neki doga\u0111aj za kojeg nemamo jo\u0161 dovoljno saznanja. Policija i DORH \u0107e utvrditi je li rije\u010d o slu\u010daju individualnog karaktera, sve upu\u0107uje na to, ali prerano je jo\u0161 - poru\u010dio je Plenkovi\u0107.\u00a0

<p>Kao što ste nažalost vidjeli i čuli, pred zgradom Vlade je došlo do pokušaja teškog ubojstva. Riječ je o pokušaja ubojstva, osoba je počinila samoubojstvo nedugo nakon, rekao je Andrej Plenković. </p><p>- Policija i DORH će poduzeti sve radnje, ispitati motive. Nemamo više saznanja. Želimo ranjenom policajcu brz oporavak i svu potporu. Nadamo se, prema prvim informacijama, da će njegovo stanje biti stabilno. Ovim putem iskazujemo potporu i njegovoj obitelji - poručio je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković o pucnjavi </strong></p><p>- Ovo je očito neki događaj za kojeg nemamo još dovoljno saznanja. Policija i DORH će utvrditi je li riječ o slučaju individualnog karaktera, sve upućuje na to, ali prerano je još - poručio je Plenković. </p><p>- Od onoga događaja od prije mjesec i nešto dana, pogotovo kad zasjeda Vlada ili je Aktualni sat, policija pojača kontrolu. Mi imamo otvorenu kulturu, sve je dostupno svima... Sjećate se da je prije 15-ak godina bila zabrana okupljanja, pa je potom uložena žalba, pa se izmijenilo to.. Ovdje iza nas su moguća javna okupljanja, ali ovo nas dovodi u novu situaciju - poručio je premijer. </p><p>Na pitanje može li se Markov trg zaštitit, Plenković kaže da može. </p><p>- Bile bi ili rampe ili žardinjere. Ali zbog obnove škole je upravo ova prometnica jedini mogući način cirkulacije prometa. Vrlo je ovo kompleksno. Varijanta kompletnog zatvaranja je moguća - rekao je Plenković i dodao da će mjere sigurno biti strože nakon pucnjave. </p><p>Na pitanje postoji li odgovornost ministra Božinovića, Plenković je rekao da nema.</p>