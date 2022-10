Pojeo stado janjaca pa navalio na kamen: U utrobi Velebita ipak neće biti kamenoloma

U vrijeme Jugoslavije tu se vadio kamen i onda je to stalo. To je bilo krajem osamdesetih, nešto se tu pokušavalo i prije dvadesetak godina, evo, očito je sad nešto i uspjelo jer odnedavno, koliko vidim, postavljena je i tabla, a to je novost. No nitko ne dolazi, a ja sam ovdje potpuno sam. Na deset kilometara oko mene nema žive duše, govori nam jedini stanovnik ispod Tulovih greda na predjelu koji se zove Podprag.