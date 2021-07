Put u politiku doveo ju je slučajno i u veoma kratkom roku postala je osječka dogradonačelnica u mandatu Ivice Vrkića. Zahvaljujući vizijama i napornom radu ostvarila je sve projekte koje je zamislila. U četiri godine pokazala je 'mišiće' svojim političkim kolegama koji su na osječkoj sceni daleko duže od nje, ali i 'srednji prst' svima onima koji misle da imaju pravo petljati se u 'ženske stvari'. Neposredno prije posljednjih izbora odlučila je izaći iz politike i malo zasluženog odmora potražiti u svom vrtu u kojemu uzgaja ekološko povrće i voće za svoju obitelj.

Ona je Žana Gamoš (42), diplomirana pravnica, bivša novinarka, supruga Viktora i majka dvoje djece, Ante (10) i Franke (6), vječiti borac za pravdu i istinu. Ona je i heroina svih žena jer je u svojoj borbi za majčinstvo prošla kroz 17 pokušaja umjetne oplodnje, a kada je uspjela ostvariti se kao majka, nije tu stala. Pokrenula je akciju za svoje sugrađane i osigurala sufinanciranje potpomognute oplodnje svim parovima s područja grada Osijeka u iznosu od 60 posto, iz proračuna grada. Projekt je to kakav nema niti jedan drugi grad u Hrvatskoj, a malo koji u Europi. "Surađivala sam s iznimno kvalitetnim i vrijednim ljudima s kojima sam realizirala mnoge projekte za bolji standard Osječana. Jedan od meni najdražih je projekt produženog boravka u svim osječkim osnovnim školama, što nismo imali prije. Uvođenje robotike u škole, što smo napravili prvi u Hrvatskoj.

Projekt sufinanciranja potpomognute oplodnje jer je grad Osijek prepoznao to kao demografsku potporu" kaže Žana koja posljednjih tjedana uglavnom boravi u svojoj kući u Tenji gdje je u dvorištu stvorila malu zelenu oazu. Društvo joj, pored obitelji, prave još i dva psa koje je udomila iz azila, kao i jedna mačka također spašena iz azila. "Oduvijek sam okrenuta aktivizmu i udrugama, a zanimalo me je i novinarstvo. Tijekom studiranja sam radila na lokalnim radio postajama jer mi je novinarstvo bila opsesija. Idol mi je bio Denis Latin. S vremenom sam shvatila da posao u medijima nema radno vrijeme i ne poznaje privatni život" dodaje Žana koja je diplomirala na Pravnom fakultetu 2006. godine i počela raditi na regionalnoj Veletržnici gdje je odrađivala i pripravnički staž. Slučaj je htio da ta tvrtka ostane bez direktora, uđe u pred stečajnu nagodbu te da Žanu postave za novu direktoricu. "Te je godine regionalna Veletržnica prvi puta ostvarila pozitivan poslovni rezultat. Nisam bila politički aktivna ali me je taj posao počeo vezati za politiku, gradsku i županijsku vlast. U isto vrijeme prijatelji, koji su tada bili članovi HNS-a pozvali su me da im se priključim. To mi je u početku bilo čudno jer sam tijekom studentskih dana i rada u medijima uglavnom kritički komentirala politiku" govori nam Žana koja nas je dočekala u ležernom izdanju u na svojoj terasi jer, otkako je grad Osijek novim izborima dobio novu gradsku vlast, ona je dobila priliku malo odmoriti.

U politiku se, kaže, nije razočarala. "Kada sam u prosincu prošle godine izašla iz stranke svi su pretpostavljali da je to rezultat nekog razočarenja, što nije točno. Ulaskom u politiku sam se i ja osobno razvijala paralelno s HNS-om. HNS je u vrijeme kada sam se u njega učlanila bila stranka najbliža mojim svjetonazorima. U međuvremenu je to prestao biti, a i ja sam politički sazrila. Jednostavno došli smo do točke da si prijateljski pružimo ruke, zahvalimo si na međusobnoj suradnji. Nema gorčine, nema razočarenja. Bilo mi je tada teško jer nije jednostavno napustiti ljude s kojima si se povezao ali i dalje ostajem kod svoje odluke da živim bez politike, što ne znači da će tako ostati u budućnosti, bližoj ili daljoj" dodaje Žana ističući kako su političari sami doprinijeli tome da građani u njih nemaju povjerenje. Ali, politika je poluga kojom mijenjate kvalitetu i standard života ljudi u zajednici, provodite dobre projekte i sve je do čovjeka koji se njome bavi.

"Cijeli svoj mandat bila sam svjesna da sam za svoj rad odgovorna ljudima koji su zaokružili moje ime na listiću, a također i svojoj obitelji, majci, koje nikako nisam željela razočarati. Osim toga, imala sam odgovornost prema svom preminulom ocu koji je od mene očekivao da cijelo vrijeme budem na ispravnom putu. Odgajao me je da budem dobar čovjek, pošten, pravedan, radoholičar, korektan prema svima. Neizmjerno sam zahvalna Ivanu Vrkiću što sam imala priliku surađivati s njime jer sam od njega puno toga naučila; davao mi je puno savjeta, svoje životne mudrosti i širokog znanja" kaže Žana koju mnogi prijatelji sada nazivaju i pitaju što će dalje.

"U ovom trenutku ne znam koji će biti moj idući izazov kada je riječ o poslu. Razgovora o poslu je bilo, ali još uvijek nisam odlučila kojim putem ću poći. Kao i u svemu i ovdje će intuicija prevagnuti. Za sada uživam s obitelji, u svom vrtu, dane provodim na Kopiki, idem sa sinom u ribolov što do sada nisam činila. Hoće li to trajati još mjesec ili dva, ne znam, ali potreban mi je reset" dodaje. Žana je djetinjstvo provela u Bosni, na selu. Roditelji su radili, a ona je dane provodila s bakom i djedom na seoskom domaćinstvu gdje je zavoljela život na selu. Početkom rata s mamom i sestrom otišla je u izbjeglištvo, dok se otac ostao boriti u HVO u Bosni. Kada je rat završio doselili su u Tenje gdje je otac zapravo živio cijeli život prije nego je upoznao suprugu u Bosni i odselio se. "Kada sam se udala, sagradili smo kuću u Tenji i napravili veliko dvorište.

Dolaskom djece počela sam razmišljati o zdravoj prehrani i uzgoju vlastitog povrća. Tako je krenula moja ljubav prema vrtu. Prvo sam napravila jednu gredicu, a onda dizala i druge. Sada imam pet. Pazim da je sve ekološko i sve uzgajam kao naše bake. U startu sam se često služila googlom i knjigama o vrtlarenju jer nisam znala puno ali sada imam trikova da bih mogla napisati svoj priručnik. Čak sam razmišljala pokrenuti kanal na Youtube sa savjetima o vrtlarenju" kaže Žana dodajući kako su u svakom vrtu dobro došli 'trikovi'. Primjerice, kadulju je posadila jer privlači pčele a pčele oprašuju biljke, uzgaja kalifornijske gliste koje proizvode gnojivo glistinac, a ima svoje komposište. "U bašći među povrće sadim kadife koje tjeraju gliste nematode, dragoljub koji tjera nametnike, špricam sve prirodnim preparatom od koprive koji sama pravim, stavljam malč...

Uzgajala sam u početku osnovno povrće a sada imam ozbiljan asortiman voća i povrća. Imam gotovo sve povrće, samo graha pet vrsta, a od voća dinje, lubenice, ribizle, ogrozd, kupine, maline, jagode.." pokazuje nam Žana svoj šareni vrt. Svake godine pravi naravno i zimnicu, a prošle je godine skuhala čak 110 teglica pekmeza. "Pekmez sam uživala kuhati s mamom i bakom, a sada to znanje želim prenijeti i svojoj djeci. Općenito ih odgajam onako kako sam i ja odgojena. Franka je samnom pripremala voće, rezala marelice, a Ante je miješao. Na kraju smo zajedno spremali teglice, pasterizirali, i naravno pojeli" smješka se ponosna majka Žana dodajući kako su većinu pekmeza dakako podijelili. Koliko pažnje posvjećuje vrtu svjedoči i činjenica da je ove godine sama uzgojila svoju rasadu. "Prije sam sjeme kupovala ili nabavljala preko udruga koje se bave razmjenom sjemena ali ove godine sam odlučila napraviti svoju rasadu za rajčicu, kupus i papriku. Bilo ih je po cijeloj kući; po sobama na katu, u kupaoni, u kuhinji, hodniku, garderobi" smije se Žana ističući kako za sve što radi u bašći ima protokol kojega uspješno slijedi jer si postavi alarm kako bi ju podsjetio na ono što treba napraviti.

"Dok sam radila kao dogradonačelnica znala bih se ustati jako rano, obaviti sve u bašći, onda se odjenuti, našminkati i ići na protokol. I to je postala moja antistres terapija, hobi, fitnes, sve. Kada sam u bašći pustim si glazbu na radiju, slušam ex yu rock'n'roll. To je glazba uz koju sam odrasla. I to je moj svijet. Nekada mi djeca pomognu, suprug je postavio navodnjavanje, pravio gredice. Mislim da bi si svatko trebao pronaći nešto tako jer to je najbolja terapija za sve" dodaje. Ako baš ne mora, u centar grada niti ne ide. Toliko je uživanja u vrtu. Čak se ni vijestima ne opterećuje. A do nedavno to joj je bila prva jutarnja navika – vidjeti vijesti. Nedavno je Žana izazvala lavinu reakcija ženskih aktivistica pokretanjem akcije 'srednji prst' u borbi protiv zabrane pobačaja.

"Bila sam doma, gledala TV. Na vijestima je bila crna kronika jer je negdje u Dalmaciji muž ubio suprugu pred djecom. Bila sam pod dojmom toga i prebacila sam kanal a, ono Škoro izjavljuje kako silovana žena, ako ostane trudna, o abortusu se mora dogovoriti s obitelji. Ma kako je to moguće! Nema veze što je to bio Škoro, kako itko to može izgovoriti! Bez razmišljanja sam uzela mobitel i našla sliku koju je nekoliko dana ranije snimila moja prijateljica dok smo pile kavu. Stalno me je zezala i ja sam joj pokazala srednji prst, a ona je to uslikala. E uzela sam tu sliku i objavila ju na svom facebooku i napisala 'Milo moje, evo damski odgovor na džentlmensko razmišljanje genijalaca koji imaju savjete što silovana žena treba napraviti. Pa se posavjetuj!' Baš sam bila ljuta; zar živimo u prošlom stoljeću, pa dokle više.. Uglavnom, objavila sam to i otišla spavati. Ugasila tonove na mobitelu. Ujutro u mobitelu stotine poruka. Svi zovu. Srednji prst se neplanski pretvorio u pokret. Taj dan su i puno prepoznatljivije i važnije žene učinile to isto, pa čak i Kolinda. Značilo mi je puno što su svi rekli 'ne dirajte nam u maternicu, u naše stvari, naše tijelo'. Na žalost, sve je bilo aktualno par dana i ništa se tu ne mijenja" kaže Žana ističući kako se upravo ulaganjem u obrazovanje razvija stav društva te da budućim naraštajima moramo reći kako ovakve stvari nisu normalne te da nitko nema pravo uplitati se u ženska, i ljudska prava.