Ti dođeš s biciklom, naši volonteri rade s tobom i tako učiš. Ako jednom naučiš zamijeniti gumu, znat ćeš i idući put. Poanta je promocija održivog transporta, štednja resursa, jer prihvaćamo donacije starih bicikala i dijelova te izgradnju društvene solidarnosti, priča Eugen Vuković (40), voditelj Info centra Zelene akcije te glavni i odgovorni u Biciklopopravljaoni.

Cijeli projekt je inicirala udruga Zelena akcija, u kojoj je Eugen od 2007. godine. Kroz projekt je prošlo više od sto volontera, a njihova “Knjiga gostiju” ima više od 7500 upisa. Osim što će vam pomoći održavati i popraviti bicikl, ekipa iz Biciklopopravljaone bavi se i humanitarnim radom pa je ove godine osvojila nagradu Ponos Hrvatske.

Više ni ne broje kome su sve poklonili bicikl

- Doniramo bicikle ljudima koji si ih ne mogu priuštiti. Masovnije smo s donacijama počeli 2015. godine. Tad je bilo dosta izbjeglica u Porinu, a još nisu imali besplatan javni prijevoz niti su imali nekakav transport pa smo na inicijativu Centra za mirovne studije i udruge Are you Syrious? pokrenuli projekt donacije bicikala. Uz to, i njih smo uključivali u popravljanje bicikla, to je bio nekakav oblik integracije naših novih sugrađana u društvo - priča Eugen.

Građani doniraju svoje stare bicikle ili one koji im više ne trebaju, ekipa iz Bicpopa ih popravi i donira dalje.

- Surađivali smo s inicijativom Ljudi za ljude pa smo tako stotinjak bicikala poslali u Glinu i okolicu. Donirali smo bicikle i stanovnicima Gunje nakon poplave, djeci iz cijele Hrvatske čiji si roditelji ne mogu priuštiti bicikl, beskućnicima, centrima za socijalnu skrb... Kome god je trebalo i tko god nas traži - objašnjava nam.

Broj ljudi kojima su donirali njihovo jedino prijevozno sredstvo i djece kojoj su izmamili osmjeh na lice više ni ne prate. U prostorijama u Frankopanskoj je tako nastala prava zajednica.

- Otvorili smo prostor da si ljudi pomažu, da se upoznaju i stvore nekakav suživot usred velikog grada. Najčešće imamo probušene gume, strgane kočnice, nekad ljudi dođu s kompliciranim problemima, pogotovo na starijim biciklima. Često se događa kod takvih bicikala da ih komercijalni serviseri ne žele popravljati, jer bi popravak stajao više od samog bicikla - kaže Eugen.

