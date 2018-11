'Pokopali smo mog brata, a on nam onda došao na kućni prag'

Aigali Supugaliev (63) iz Kazahstana je "nestao" 9. srpnja. Ovaj neoženjeni muškarac dobio je posao na rok od četiri mjeseca na jednoj farmi. Rođake o tome nije informirao.

Oni su pak u blizini njegove kuće u selu Tomarly pronašli tijelo koje se raspadalo i pretpostavili da je to on. Budući da je tijelo bilo u tako lošem stanju, nisu ga mogli identificirati te je napravljena DNK analiza. OddytiCentral piše da je DNK analiza pokazala da je 99.92 posto riječ o Aigaliu. Izdana je smrtovnica, a njegov je brat organizirao sprovod. Tijelo je pokopano, a dva mjeseca kasnije "mrtvac" se vratio.

"Ironically, Aigali Supugaliev’s niece ‘almost collapsed with a heart attack’ when she saw her ‘dead’ uncle alive and healthy"



Dead man shocks family by returning home two months after his funeral https://t.co/cC8WiLVmXT vía @MetroUK