Pokopali su je dvaput: Policija čuvala ostatke žrtve 30 godina

Ponovno pokapanje posmrtnih ostataka Pauline Reade, prve žrtve u nizu u brutalnih ubojstava para Iana Bradleyja i Myre Hindley predstavlja prilično bizaran epilog slučaja koji je šezdesetih godina šokirao britansku javnost. Bradley i Hindley su dvoje monstruma koji su oteli, silovali i brutalno ubili troje djece i dvoje tinejdžera u razdoblju od srpnja 1963. do listopada 1965. godine.

Pauline je nestala prije nego što se njezina nećakinja Jackie rodila, no njezino je tijelo pronađeno kada je imala 13 godina. Jackie danas ima 45 godina i u ponedjeljak je organizirala drugi pokop svoje tete, piše Mirror.

