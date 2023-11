Pokrovac: Ministrica hoda oko nas kao maca oko vruće kaše. Ako ne dođu, idemo drastično...

Pozvali smo da se netko iz ministarstva ili vlade udostoji doći i razgovara s nama. Ako neće premijer, može poslati i dopredsjednika vlade, recimo gospodina Anušića, on je seljačko dijete i vjerujem da nas razumije. Ministrica je bila i jučer daleko od nas oko 20 kilometara, tako je bila i prije desetak dana, hoda kao „maca oko vruće kaše“ umjesto da dođe među nas. Neka dođe bilo tko, ali više ne s praznom pričom već konkretnim prijedlogom kako ispuniti naše zahtjeva. Ne odazove li se nitko, danas 18 sati u Općinu Gradište kod Županje idemo u drastičnije akcije zatvaranja prometnica i graničnih prijelaza. Nikako se nećemo sukobiti s policijom, jer oni su do sada obavljali odgovorno svoj posao, imamo mi načina kako uraditi blokadu - rekao je u nedjelju Tomislav Pokrovac, iz Udruge za obranu hrvatskog sela na konferenciji za novinare koja je održana na cesti Županja - Orašje.

- Danas do 15 sati održat ćemo sastanke sa svim predstavnicima punktova na kojima se nalaze prosvjednici, dakle od Gradiške, do Županje i Tovarnika i dogovoriti ćemo se o tome kako blokadu provesti u slučaju da nam nitko ne dođe na razgovor. U stalnom smo kontaktu i sa ostalim županijama u Hrvatskoj, ići ćemo u blokadu prometnica u cijeloj zemlji. Ovim putem pozivam sindikat kamionskog prijevoza, sindikat policije i sve sindikate da se jave Stožeru za obranu hrvatskog sela i Sindikatu hrvatskih poljoprivrednika da zakažemo zajednički sastanak na kojemu ćemo dogovoriti koordinaciju o zajedničkom djelovanju – rekao je Pokrovac koji je pozdravio sve one koji su automobilima krenuli iz Zagreba i koji će u znak potpore svinjogojcima obići sve punktove na kojima su prosvjednici.

– Nisu u prosvjedu neradnici, to su sve pošteni i radišni ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada i sačuvati tradiciju. Pa zar netko misli da smo sretni što danonoćno stojimo ovdje na hladnoći i vjetru. Mi jednostavni želimo da ovo što nam se radi prestane i da poljoprivreda stane na svoje noge. Vlada i ministarstvo moraju jednostavno to shvatiti i da prestanu uništavati naša dobra. Nisu ovo zaslužili oni koji su živote dali za ovu državu, kao i njihova djeca koja bi trebala živjeti u bolje uređenoj državi. Imamo odgovornost prema našoj djeci i svim našim palim vitezovima – kaže Tomislav Pokrovac.

Seljaci i dalje ostaju na punktovima, čekaju sljedeći poteze vlade i ministarstva, ne bude li konkretnog odgovora i naposljetku pozitivnog dogovora kreću u radikalnije akcije.