Pokušaj ruskog napada u Leipzigu: Njemački istražitelji prate trag koji vodi i do Srbije?

Njemačka vlada u utorak je i službeno okrivila Rusiju za pokušaj napada dronom s eksplozivom na zračnu luku Leipzig/Halle, koji se dogodio 4. kolovoza. Nakon tjedana spekulacija, Berlin je ovaj čin nazvao "hibridnim napadom" te najavio niz oštrih diplomatskih i sigurnosnih mjera kao odgovor. Dron je, podsjetimo, pronađen u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova i pravovremeno deaktiviran, a njemački dužnosnici su već tada upozorili da incident predstavlja novu razinu opasnosti za nacionalnu sigurnost. Ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt na konferenciji za medije u Berlinu izjavio je kako dokazi upućuju na poznati obrazac djelovanja.

​- Policijska istraga, obavještajni podaci i sam obrazac djelovanja dokazuju rusku odgovornost za pokušaj napada na zračnoj luci u Leipzigu.

Dobrindt je objasnio da su konfiguracija drona, korištene komponente, eksploziv i detonator elementi koji su njemačkim službama "poznati iz drugih ruskih hibridnih operacija i rata protiv Ukrajine". Prema njegovim riječima, naprava ukazuje na "visok stupanj tehničke stručnosti" i pomno planiranje, no sama izvedba plana prepuštena je agentima niže razine. Tragovi DNK pronađeni na jednom od dronova i limenci s eksplozivom doveli su istražitelje do jednog od osumnjičenih, bjeloruskog državljanina koji posjeduje i rusku putovnicu. Vjeruje se da je on u Njemačku ušao s talijanskom turističkom vizom. Drugi osumnjičeni je muškarac rođen u Rusiji s latvijskom putovnicom, za kojeg se sumnja da je djelovao kao koordinator logistike i instruktor. On je u Njemačku stigao krajem srpnja, unajmio automobil i napustio zemlju dva dana prije pokušaja napada. Obojica su, vjeruje se, trenutno izvan Njemačke.

Dvojica pala na srbijansko-mađarskoj granici

Ministar vanjskih poslova Johann Wadephul poručio je kako je Moskva ovim činom "namjerno odlučila dodatno nanijeti značajnu štetu našim već ionako masovno opterećenim bilateralnim odnosima". Kao odgovor na napad, najavio je paket mjera. Ruski konzulat u Bonnu bit će zatvoren od 18. rujna, a raskinut će se i ugovor za "Ruski dom", veliki kulturni centar u Berlinu za koji se dugo sumnja da služi kao paravan za špijunske aktivnosti i širenje ruske propagande. Wadephul je dodao da će Njemačka predložiti stavljanje dodatnih osoba iz Rusije na liste sankcija Europske unije "u kontekstu hibridnih napada", pooštriti kontrole ulaska za ruske državljane te povećati pritisak na takozvanu "flotu iz sjene", što se odnosi na tankere koji prevoze rusku naftu kršeći međunarodne sankcije. Ruski veleposlanik pozvan je na razgovor u ministarstvo vanjskih poslova.

Njemački tjednik Der Spiegel objavio je nove detalje istrage koji upućuju na moguću povezanost napada s tragovima koji vode do Srbije. Prema pisanju Spiegela, istražitelji provjeravaju vezu s incidentom od 11. lipnja na srbijansko-mađarskoj granici. Tada su srbijanske snage sigurnosti uhitile dvojicu muškaraca – jednog državljanina Srbije i drugog s dvojnim, srbijanskim i ruskim državljanstvom. Kod njih su pronađeni dijelovi za modificirani dron, odašiljač i eksploziv skriven u limenkama.

Istražitelji su uočili znatne sličnosti između komponenti i načina skrivanja eksploziva pronađenih na granici i drona korištenog u Leipzigu. Njemačke vlasti sada navodno istražuju moguće veze između dvojice uhićenih u Srbiji i osoba povezanih sa slučajem u Leipzigu. Dodatnu sumnju budi i informacija da je jedan od osumnjičenih za napad u Leipzigu nakon pokušaja sabotaže odletio upravo u Srbiju, koju zapadne obavještajne službe smatraju "žarištem" za ruske operacije i regrutiranje agenata u Europi.

Što kaže Kremlj?

Moskva je oštro odbacila sve optužbe. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova nazvala ih je "nategnutim i izmišljenim izgovorom" Berlina za eskalaciju napetosti, tvrdeći da "kao i obično, nisu predstavljeni nikakvi uvjerljivi ili ozbiljni dokazi". Poručila je da će uslijediti "odgovarajući odgovor" na zatvaranje konzulata i kulturnog centra.

Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je navode Berlina, ustvrdivši da njemačko vodstvo incident koristi kako bi skrenulo pozornost s vlastitih neuspjeha i nezadovoljstva birača.

​- A gdje je dokaz? Pa, dokaz je podmetnut - rekao je Putin novinarima u Kirgistanu, ne nudeći nikakve potkrjepe za svoju tvrdnju.

Pokušaj napada u Leipzigu samo je jedan u nizu od otprilike 200 incidenata sabotaže i malignih aktivnosti diljem Europ za koje zapadni dužnosnici krive Rusiju od početka invazije na Ukrajinu. Nekoliko sati prije njemačke objave, poljski premijer Donald Tusk upozorio je da je njegova zemlja bila meta novih sabotaža, uključujući i požar u tvornici WB Electronics, koju opisuju kao najvećeg europskog proizvođača dronova. Europski saveznici iskazali su punu potporu Njemačkoj. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je da "NATO stoji u punoj solidarnosti s Njemačkom nakon ruskog hibridnog napada", dok je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila: "Ujedinjeni smo u našoj odlučnosti da se suprotstavimo ruskoj agresiji." Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas ocijenila je da incident "ima sva obilježja terorizma koji sponzorira država" te da Europska unija razmatra zajednički odgovor.

*uz korištenje AI-ja

