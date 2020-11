Pokušaj ubojstva: Lupio autom policajca i nosio ga na haubi

Policajci su u četvrtak došli u Otočačku ulicu u potrazi za ljudima, kad je na njih autom krenuo vozač (31). Priveli su ga zbog pokušaja teškog ubojstva

<p>Prolazio sam u četvrtak Branimirovom i nisam mogao vjerovati koliko je puno policajaca okružilo kuću u Otočačkoj ulici. Bio sam u autu, ali čuo sam čovjeka, kojega zovu Mirso Metak, kako viče nešto nerazgovijetno na policajce.</p><p>Ispričao nam je to jedan od svjedoka velike policijske intervencije od četvrtka u zagrebačkoj Dubravi. S obzirom na to da su ondje i ranije navraćali zbog pucnjave, prvo je mislio da se opet čuo rafal. Istina je puno gora.</p><p>Kako su u petak izvijestili iz PU zagrebačke, tijekom njihova postupanja jedan 31-godišnjak se na njih zaletio u svojoj Škodi Fabiji. Nažalost, udario je autom jednog policajca i “vozio” ga na poklopcu motora. Odbacio ga je na tlo, a njegove su kolege odmah zvale pojačanje.</p><p>- Snimio sam nekoliko policijskih automobila na cesti, kao i Hitnu pomoć. No kasnije sam vidio da je u okolnim ulicama parkirano najmanje četiri ili pet marica. Bilo je gadno čim su ‘kornjače’ poslali - rekao je čitatelj koji živi blizu aludirajući na interventnu policiju. Tijekom cijelog petka inspektori su ispitivali susjede i tražili svjedoke napada. Nisu željeli otkrivati ništa dok im istraga traje, kao ni jesu li našli oružje tijekom pretresa. Početak intervencije opisali su kao potragu za ljudima koji su inače prijavljeni na toj adresi. Situacija je brzo eskalirala te su 31-godišnjaka, nakon udaranja policajca, izvukli, vezali lisicama i priveli u postaju. Na kraju obrade protiv njega će podići kaznenu prijavu zbog pokušaja teškog ubojstva policajca, koji je, nasreću, samo lakše ozlijeđen.</p><p>Inače, Mirsad Osmanović (54) zvani Metak, njegov sin Simone i Sinan Osmanović zadnji put su završili u medijima u rujnu 2019. nakon što su prijavljeni za prijetnju Nenadu Osmanoviću i njegovoj supruzi. Izjavili su tad da se ne osjećaju krivima, no završili su na mjesec dana u Remetincu.</p><p>Podsjetimo, Metak i društvo došli su tad do obližnje Zdenačke ulice, gdje Nenad živi, kako bi razgovarali s njim. Nisu ga našli pa su, tvrdi Nenad, zaprijetili njegovoj supruzi. Nakon njihova odlaska Nenad im se javio pa su se dogovorili da će se naći kod Mirse u Otočačkoj kako bi sve razriješili. Tamo su prijetili i njemu, a Mirso je, tvrdi Nenad, mahao pištoljem.</p><p>- Došao je i pucao mi na kuću. Gle što mi je napravio, mogao mi je ženu i djecu ubiti, moju unučad - ispričao nam je Mirso nakon svega. Dodao je da je u njegovu domu tad bilo 17 ljudi. Inače, Mirsad je stric Vehbije i Kasima Osmanovića, dvojca koji je uhićen nakon zloglasne pucnjave na Vukomercu 2018. Sukob je tad izbio zbog navodnog duga koji je ostao nakon smrti Šerifa Zahirovića. Pucali su kraj škole i izazvali val prosvjeda mještana.</p>