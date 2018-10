Pola milijuna ljudi na ulicama Londona: 'Ne želimo Brexit!'

Na ulicama Londona okupile su se tisuće ljudi koji se protive Brexitu i traže novi referendum. Prema informacijama kampanje Glas naroda koja je organizirala prosvjed, okupljene predvode mladi glasači, a na ulice je izašlo oko 500.000 ljudi koji su krenuli prema parlamentu, piše BBC.

Jedan od govornika na prosvjedu je londonski gradonačelnik Sadiq Khan, koji se također zalaže za novi referendum.

London Mayor Sadiq Khan says "politicians can't be trusted to make the right decision" and calls for the British public to have the final say on the Brexit deal



Read more on the #PeoplesVote march taking place in London today here: https://t.co/yY6k1lkB39 pic.twitter.com/bRLINdhNAV