Polašek: 'Namjerno širenje virusa je u zoni bioterorizma'

Nadamo se da ćemo ovim novim pooštrenjem mjera doći u situaciju da ćemo se moći boriti s virusom korištenjem cjepiva, rekao je dr. Ozren Polašek, član Znanstvenog savjeta Vlade

<p>Dr. <strong>Ozren Polašek</strong>, pročelnik Katedre za javno zdravstvo i voditelj Centra za globalno zdravlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te član Znanstvenog savjeta Vlade gostovao je u petak na <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a580702/Ozren-Polasek-Namjerno-sirenje-virusa-je-u-zoni-bioterorizma.html" target="_blank">N1 </a>televiziji gdje je komentirao nove, oštrije mjere.</p><p> - Mjere su dvosmjerna ulica jer zahtijevaju suradnju i populacije i zdravstvenog sustava - rekao je i dodao:</p><p> - Pri tome moramo razlikovati zaštitne mjere od restriktivnih. Zaštitne su one koje štite nas, maska, pleksiglas, fizička udaljenost. ako s nima ne uspijemo polučiti dovoljno dobre rezultate potrebne su nerestriktivne mjere poput obustave rada. U konačnici, sve su mjere onoliko učinkovite, koliko ih se pridržavamo.</p><p>Polašek smatra da apeli i pozivi nisu bili učinkoviti i da nam od sada trebaju represivnije mjere, jer se ljudi ne drže pravila i krše samoizolaciju čak i kad dobiju pozitivan test.</p><p> - Namjerno širenje virusa je apsolutno u zoni bioterorizma i kao društvo ga moramo apsolutno osuditi - rekao je.</p><p>Što se tiče trajanja novih mjera, to će odrediti stanje zdravstvenog sustava, a nada se da će ove mjere stvoriti situaciju u kojoj je za borbu protiv virusa dovoljno cjepivo. </p><p> - Pobornik sam cijepljenja i svima to sugeriram, ali za javnost je važno reći da nam je potrebno još rasprava o koristi i sigurnosti cjepiva - kaže<strong> Polašek. </strong></p><p>Komentirao je i mogućnost da se na proljeće uvedu korona putovnice koje bi omogućile putovanja samo onima koji su se cijepili. </p><p> - Kada sam čuo za ideju korona putovnice u proljeće, to me je malo zateklo, ali svakako trebamo razmišljati o tome da je cijepljenje stvarno važno - ne samo zdravstveno nego i ekonomski pa tako o njemu ovisi cijela turistička sezona. Stoga nam je jako važno osigurati dovoljnu procijepljenost populacije - tvrdi <strong>Polašek. </strong></p><p>Na pitanje treba li povećati opseg testiranja rekao je da su asimptomatski zaraženi veliki problem ove epidemije.</p><p> - Bilo koje povećanje kapaciteta za testiranje znači korak naprijed. Brzi antigenski testovi su definitivno zanimljiva pomoć - zaključio je Polašek koji je za svoju obitelj kupio set antigenskih testova koje će upotrijebiti prije odlaska roditeljima na Božić i Novu godinu kako bi bio dodatno siguran da neće riskirati njihovo zdravlje.</p>