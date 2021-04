Ozren Polašek s Medicinskog fakulteta u Splitu rekao je za N1 da je na sastanku Znanstvenog savjeta bilo riječi i o njegovoj projekciji krtanja pandemije, prema kojoj bi mogli imati više od 4000 oboljelih dnevno, ako se ništa kroz dva tjedna ne promijeni.

- To je vrlo jednostavan brojčani model koji govori o tome što će se dogoditi ako se baš ništa ne promijeni, ali situacija se mijenja. To nije model koji govori kako će biti, nego kako je najizglednije da bi se stvari mogle događati, ako parametri ostanu isti. On može poslužiti kao okosnica - rekao je Polašek.

- Ovaj model je samo slika koja bi se mogla dogoditi, ako se parametri ne mijenjaju, ali srećom, parametri se mijenjaju - rekao je Polašek, i dodao kako model predviđa blagi porast zaraženih i hospitaliziranih, ali manji broj ljudi na respiratoru.

- Model preminulih u tom je smislu najbolji i tu se brojku najbolje može predviđati”, rekao je. Dodaje da će županije gledati da im se ne dogodi porast i raditi na uvođenju mjera.

Rekao je kako se na Savjetu razgovaralo o tome kako ne bi da se uvode mjere na nacionalnoj razini kad su ovako velike razlike u pojedinim županijama.

- Dio članova je mišljenja da treba popustiti mjere, dio članova je oprezan tako da mislim da je Vlada dobro postupila kad je rekla da se situacija promatra lokalno - rekao je i dodao da nitko ne zagovara policijski sat ili potpuno zatvaranje.

Misli kako je sadašnja situacija posljedica puno bolje zaštite najstarije dobne skupine, u odnosu na studeni i prosinac

- Nažalost, vidimo da nam sve mlađi ljudi završavaju u bolnicama, što znači da je starija populacija više zaštićena. Ako pogledamo brojke, nismo na razini najvećih opterećenja kakve smo vidjeli tada - rekao je Polašek.

Na pitanje o cjepivu, kaže da je napravljena velika medijska šteta cjepivu AstraZenece, a da su operativni problemi koji su se pojavili prilikom organizacije masovnog cijepljenja – očekivani.