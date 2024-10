Polet Furioso pobjednik prve etape 80. Viške regate

Pobjednik prve etape 80. Viške regate, jedrilica Polet Furioso iz splitskog JK Labud, uspješno je završio etapu od Splita do Visa za nevjerojatnih 2 sata, 31 minutu i 21 sekundu, potvrđujući status favorita nakon prošlogodišnje pobjede. Druga jedrilica koja je stigla na cilj je Stravaganza, pobjednica ovogodišnje Mrdujske regate.

Jedriličari su se suočili s izazovnim uvjetima na moru, gdje uz jugo brzine do 28 čvorova i more 4- 5, stvarajući iznimno zahtjevne uvjete za natjecanje, ali i za regatni odbor. Viška regata jedna je od najstarijih regatnih natjecanja u Europi, ove se godine održava po 80. put, od 18. do 20. listopada organizira se u suradnji s Turističkom zajednicom grada Visa i Gradom Visom, a partner ovogodišnje regate je Tommy, jedan od vodećih nacionalnih trgovačkih lanaca i tržišni lider na hrvatskoj obali. 80. Višku regatu je podržala i prestižna Beneteau grupa, svjetsko poznato brodogradilište iz La Rochelle-a, koja ove godine obilježava 140. obljetnicu.

Split: Započela je 80. Viška Regata | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Za tu prigodu Ultra Sailing, zastupnik brenda u Hrvatskoj, je organizirao posebnu One Design klasu Oceanis 46.1., a bit će nagrađena i najbrža Beneteau jedrilica. Regate je dio Splitskog Festivala Jedrenja u organizaciji Jedriličarskog kluba Labud i marketinške agencije Pro media group (PMG).

Tijekom sljedeća dva dana, Vis postaje središte bogatog kulturnog i gastronomskog programa. Sutra, u subotu, u Viškom portu održat će se regata koja će privući pažnju gledatelja. Druga etapa Viške regate starta u nedjelju ujutro, a pobjednika regate očekuje se u Splitu već oko 13:00 sati, dok će ceremonija dodjele nagrada biti održana u 20:00 sati ispred JK Labud, uz glazbeni program i proslavu do kasnih sati.