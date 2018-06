Poletajev: Blizu smo dogovora i postizanja nagodbe o Agrokoru

U Vladi je nakon Ante Vlahovića iz Adris Grupe u utorak na sastanku bio i drugi čovjek ruske Sberbanke Maksim Poletajev. Osim njega, u Vladu su stigli potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

- Tražili smo ovaj sastanak kako bismo informirali gospodina Plenkovića o našem procesu u nagodbi. Blizu smo postizanja kompromisa, blizu smo postizanja nagodbe. Mislim da je sastanak s Plenkovićem bio konstruktivan i mislim da smo se razumjeli - rekao je novinarima nakon sastanka Poletajev.

Dodao je kako je u zadnje vrijeme došlo do 'dramatične promjene situacije' i kazao da Sberbank svoj udio u Agrokoru planira dugoročno zadržati.

Na pitanje očekuje li nagodbu do kraja tjedna rekao je da ne do kraja tjedna, ali do kraja mjeseca.

- Stvar je kompromisa - rekao je.

Kako piše N1, predstavnici Sberbanka su se nakon Banskih dvora uputili prema Pantovčaku.