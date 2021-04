Za ubojstvo brata Milana (61) 2014. godine umirovljeni gospićki policajac Mate Vukelić (61) u ponedjeljak je nepravomoćno osuđen na deset godina kazne zatvora na Županijskom sudu u Karlovcu. Na izricanju presude nije bio prisutan optuženik, kao niti članovi obitelji oštećenika. Podsjetimo u rujnu 2014. godine u Donjem Kosinju Mate je nakon verbalnog i fizičkog sukoba s bratom Milanom otišao do kuće po pištolj marke HS kalibra 9 mm i u pravcu brata ispalio veći broj hitaca, te ga na mjestu usmrtio. Ispalio je ukupno devet metaka, pet su pogodila Milana.

Nakon ubojstva Mate se sam prijavio i predao policiji. Milan je inače 40 godina živio s obitelji u Kanadi, a braća su se počela sukobiti nakon što je Milan iza pokojnih roditelja naslijedio roditeljsku kuću i dio imanja na kojima je počeo radove planirajući ondje provesti starost. Milanova obitelj, supruga i sinovi su nakon događaja doputovali iz Kanade u Hrvatsku, no vratili su se natrag i na izricanje presude nisu došli. U vrijeme kazne zatvora Mati se uračunava vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se nalazio od 8. rujna 2014. do 3. listopada 2014. godine.

Izrečena mu je i sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja koja će se izvršavati u okviru zatvorskog sustava, te se od njega oduzima oružje kojim je počinio ubojstvo i veća količina streljiva raznog kalibra kojeg je posjedovao, a koje će se uništiti. Mati se nalaže i da podmiri troškove kaznenog postupka u iznosu od 20.643,50 kuna, paušalne troškove u iznosu od 5000 kuna, dok će naknadno utvrđivati troškovi pravnog zastupanja. Određuje mu se i istražni zatvor, te sud nalaže djelatnicima Pu Ličko Senjske PP Gospić da uhite Matu i predaju ga u zatvor.

Predsjednica sudskog vijeća sutkinja Elma Kalem Mamić je u obrazloženju presude kazala da je sud nakon provedenog kaznenog postupka neosporno utvrdio da je optuženik počinio kazneno djelo koje mu je stavljeno na teret što proizlazi iz svih materijalnih dokaza i iskaz svjedoka. Obrana optuženika koja ukazuje u postupanje u nužnoj obrani je u cijelosti otklonjena jer je utvrđeno da je optuženik nakon verbalnog i fizičkog sukoba otišao do svoje kuće, uzeo pištolj, nije ga imao kod sebe kako je navodio, revoltiran se vratio i ubio svog brata. Nije sporno da je optuženik bio bitno smanjene ubrojiv, no u to stanje se doveo sam što nije razlog da bi mu se kazna ublažavala. Nije sporno niti da optuženik do sada nije bio u sukobu sa zakonom što je očekivano s obzirom da je bio djelatnik policije do 2013. godine.

- No njegovo ponašanje i držanje pred sudom, pokušavanje otklanjanja kaznene odgovornosti jedan je vid koji ukazuje na njegovu nekritičnost prema učinjenom kazenom djelu, tako da su njegovi navodi da mu je žao što se to dogodilo paušalni i pokušava sebe prikazati kao žrtvu konkretnog dana. Sud mu nije povjerovao radi čega mu se određuje kazna zatvora od 10 godina smatrajući da je pravedna i da će se njome ostvariti svrha kažnjavanja i utjecati ne samo na optuženika da nikad više ne dođe u sukob sa zakonom, već i na ostale građane imajući u vidu da se ovakvih kaznena djela klone, posebno kada se tiće imovine. - kazala je sutkinja Elma Kalem Mamić, dodajući da je optuženiku određena i sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijsko liječenje jer je psihijatrijski vještak utvrdio da bi optuženik i dalje mogao činiti kaznena djela s obzirom da je doveden u stanju konzumiranja alkohola a utvrđeno je i da boluje od PTPS-a nakon Domovinskog rata te će mu se liječenje omogućiti u zatvoru.