Bilo je to vrlo emotivno za mene, za sve nas koji smo sudjelovali u akciji, a uključilo se više od 120 ljudi. Nisam mislio da će moja gesta pokrenuti lavinu dobrote, sve se zakotrljalo samo od sebe – počinje nam svoju priču Ante Mikulić (47) iz Omiša, policajac koji je poklonio svoj automobil obitelji koja ga treba, a ne može si ga priuštiti.

Zbog ove lijepe akcije Mikulić je dobitnik nagrade Ponos Hrvatske.

Sve je počelo 11. studenog 2020. godine kada je Ante odlučio prodati svoj stari automobil. Već ga je bio stavio u oglasnik, no onda se predomislio i odlučio ga darovati. Nazvao je ravnateljicu Centra za socijalnu skrb u Omišu i objasnio joj što želi napraviti zamolivši je da mu pomogne pronaći obitelj kojoj je vozilo prijeko potrebno. Akciju je nazvao "Moja božićna priča".

- Riječ je automobilu Fiat Marea. Auto je jest staro 24 godine, ali u njega sam uložio puno truda i novca, zaista sam ga pazio i bio je garažiran. Za taj automobil bio sam jako vezan, on je u pravom smislu bio moj limeni ljubimac dugih 15 godina jer sam ga jedva kupio. Bio sam opterećen kreditom i morao sam posuditi novac zbog njega. Zato mi je tako puno značio. Da ga želim pokloniti objavio sam u svojoj Facebook grupi, a kako nisam bio vješt s društvenim mrežama, moja objava je otišla javno iako sam mislio akciju odraditi u krugu svojih prijatelja i poznanika – kaže Mikulić dodajući kako nije dugo prošlo od prve objave do trenutka kada su se ljudi počeli javljati želeći se uključiti u priču.

- Jedan prijatelj odmah je nazvao i rekao da će ga on do vrha napuniti benzinom. Onda je trebalo riješiti tehnički, što sam prvo mislio o svom trošku, no kad su moji prijatelji u pitanju, to nije dolazilo u obzir. Počele su se skupljati donacije i za tehnički i za veliki servis. Tu su uskočili prijatelji iz Autobluba iz Oneum i BMW kluba Dalmacija. Prikupilo se dovoljno novca za veliki servis, promijenili smo gume, akumulator, svaku sitnicu pregledali i zamijenili što je trebalo. Potom je jedan prijatelj riješio tehnički, a drugi osiguranje. Tako da je novac koji smo prikupljali za tu svrhu ostao pa smo obitelji dali i nešto gotovine – prepričava nam Mikulić.

No, nije tu bio kraj dobročinstvima ekipe iz Omiša. Nije dolazilo u obzir da automobil kod obitelji dođe prazan. Valjalo je kupiti hrane i higijenskih potrepština.

- Bilo je svega, pun automobil. Preko 200 kilograma hrane i drugih potrepština. Automobil je ulegnuo koliko smo ga natrpali pa nismo htjeli tako voziti nego smo ga dignuli na šlep i tako ga odvezli kod obitelji. Riječ je o familiji lošijeg imovinskog stanja iz omiškog zaleđa. Imaju djevojčicu s invaliditetom, ona ima devet godina. Kad smo došli kod obitelji... uh, teško je to opisati uopće. Ja sam se rasplakao kad sam vidio koliko im to znači i kad sam vidio tu djevojčicu. Toliko me dirnula cijela ta situacija da sam zagrlio tu djevojčicu, ona ne priča, ali vidjelo se da je radosna jer su stigli pokloni. I drago mi je da smo sve realizirali baš na blagdan Sv. Nikole, nekako se sve poklopilo. Ostali smo malo kod njih, nije im lako, to je velika žrtva i borba. Svaki dan idu s curicom u Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači tako da im automobil zaista treba – kaže nam Mikulić koji s ovom gestom nije prestao biti u kontaktu s obitelji.

Dapače, obitelji je kazao kako ga za svaki kvar na automobilu mogu nazvati i da će on to riješiti.

- Automobil jest pažen i održavan, ali ipak su tu godine i ja ne mogu garantirati da se nešto neće pokvariti. Zato sam preuzeo obavezu da se za njega pobrinem ako se nešto pokvari. Također, svake godine platit ću im i tehnički, odnosno registraciju – kaže Mikulić kojemu ovo nije prva humanitarna akcija.

Nakon što je poklonio automobil odmah se uključio u akciju prikupljanja pomoći za samohrane majke u Splitu, a već je kupio i novi automobil koji će kroz godinu dana srediti i opet ga pokloniti jednoj obitelji uoči narednog Božića.

- Kako radim u policiji, nagledao sam se svega i vidim kako neki ljudi teško žive. Te ljude nećete sresti na cesti. Zato se trudim biti čovjek i nastojim pomoći koliko mogu. Planiram u budućnosti i osnivanje udruge kako bi naredne akcije bilo lakše organizirati – za kraj nam kaže Mikulić, inače otac troje djece i dvostruki djed.

