Policajac koji je ubio Floyda ide na slobodu: Za njega je plaćena jamčevina od milijun dolara?!

Floydova smrt 25. svibnja pokrenula je ogromne prosvjede diljem Sjedinjenih Država, a Chauvin i ostala tri policijska službenika koja su bila s njim dobila su otkaz

<p>Bivši policijski službenik postaje u Minneapolisu koji je optužen za ubojstvo <strong>Georgea Floyda</strong> pušten je iz zatvora, javljaju lokalni mediji.</p><p><strong>Derek Chauvin (44)</strong> je zatvor na Oak Park Heightsu u Minnesoti napustio u srijedu ujutro, a to se dogodilo nakon što je za njega plaćena jamčevina od čak milijun dolara!</p><p>Floydova smrt 25. svibnja pokrenula je ogromne prosvjede diljem Sjedinjenih Država, a nakon što je snimka njegovog uhićenja koje je dovelo do smrti izašla u javnost, Chauvin i ostala tri službenika koja su bila s njim dobila su otkaz. Chauvin je optužen za ubojstvo drugog i trećeg stupnja, a službenici J. Kueng, T. Lane i T. Thao su optuženi za sudjelovanje.</p><p>Ta trojica su već ranije platila jamčevine od 750 tisuća dolara i na slobodi dočekuju suđenje koje bi trebalo biti u ožujku. Iako bi im se svima trebalo suditi zajedno, sudac razmatra zahtjev da im se sudi odvojeno.</p><h2>Suđenje bi mogli odlučiti - liječnici!</h2><p>Jedna od spornih stavki cijele priče je zapravo uzrok Floydove smrti. Prvotna autopsija mrtvozornika iz okruga Hennepin tvrdi kako je Floyd imao problema sa srcem kao i gotovo smrtonosnu dozu fentanila u krvi, a uz to je i konzumirao metamfetamine relativno nedavno prije smrti.</p><p>Druga, nezavisna autopsija koju su napravili dr. Allecia Wilson i dr. Michael Baden, a platila ju je obitelj, tvrdi kako je Floyd umro direktno od posljedica nasilnog uhićenja.</p>