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DANAS PRESUDA MARKU SMAŽILU

Policajac Marko Smažil danas čeka novu presudu

Piše Danijela Mikola,
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Policajac Marko Smažil danas čeka novu presudu
Foto: Pixsell/Rober Barilla
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Na proteklom ročištu Smažil je iznio svoju obranu detaljno prepričavajući sve što se kobne večeri dogodilo u njegovom stanu. Istaknuo je kako se osjeća krivim što je uopće vadio službeni pištolj, jer zna da ne smije, te što nije bio dovoljno vješt i oprezan u rukovanju s njime.

Danas će na osječkom Županijskom sudu biti izrečena presuda bivšem policajcu Marku Smažilu kojega je optužnicom tereti da je ubio studenticu Mihaelu Berak. Sve se dogodilo 20. rujna 2023. godine kada je Mihaela došla u njegov stan, a on joj je pokazivao svoj službeni pištolj. U jednom trenutku pištolj je opalio i djevojka je dobila hitac u glavu.

Smažilu se već jednom sudilo i tada je dobio 17 godina zatvora, no na tu je presudu njegov odvjetnik uložio žalbu smatrajući da se presudom nije dovoljno uzela u obzir Smažilova obrana. On, naime, tvrdi da Mihalenu nije ubio s namjerom, nego slučajno. Tu je žalbu, i te argumente, Visoki kazneni sud i potvrdio te je suđenje vraćeno na početak. 

Provedeno je novo suđenje u kojemu su dodatno saslušavani novi svjedoci, a ovoga su puta na raspravama mogli sudjelovati i novinari, obzirom da je prošlo suđenje bilo zatvoreno za javnost. 

Na proteklom ročištu Smažil je iznio svoju obranu detaljno prepričavajući sve što se kobne večeri dogodilo u njegovom stanu. Istaknuo je kako se osjeća krivim što je uopće vadio službeni pištolj, jer zna da ne smije, te što nije bio dovoljno vješt i oprezan u rukovanju s njime. Također je zamolio roditelje ubijene Mihaele za oprost, dodajući kako mu od Mihaeline smrti nema veće kazne, te mu je nebitno koliko će zatvora dobiti.

Zamjenica županijskog državnog odvjetništva Jasmina Bošnjak u svojoj je završnoj riječi rekla da u cijelosti ostaje kod kaznenog djela za koje je Smažil optužen. Smatra da je nedvojbeno dokazano da je on počinio upravo kazneno djelo ubojstva.

- Obrana u kojoj to poriče je neistinita, nevjerodostojna, nelogična, kontradiktorna i usmjerena na izbjegavanje kaznene odgovornosti. To osobito proizlazi iz iskaza Mihaelinih prijatelja, koji su svjedočili da im se Mihaela žalila na njegovo ponašanje, da je posesivan, da je želi kontrolirati, da se boji njegovih reakcija te svih vještačenja koja to dokazuju, a osobito vještaka psihijatrijske struke - rekla je tužiteljica, dodavši kako je "okrivljenik znao da se iz te blizine nanose smrtonosne ozljede, bio je ubrojiv i svjestan u trenutku događaja, što govori da je postupao s namjerom da liši života Mihaelu Berak.” 

Smažilov branitelj Dražen Srb pozvao se na ukidbenu odluku prve prvostupanjske presude od strane Visokog kaznenog suda, koji je utvrdio da je "činjenično stanje u prvom postupku pogrešno utvrđeno i dao je točne upute za ponovljeni postupak, odnosno provođenje svega što je prvi prvostupanjski sud propustio učiniti i provesti tijekom tog postupka."

- Okrivljeni je u svojoj obrani priznao da je usmrtio žrtvu i da nije točno ono što je govorio neposredno nakon događaja, da se žrtva sama ustrijelila. Vještaci suglasno iskazuju da je verzija događaja kako ju je u svojoj obrani iznio okrivljeni vrlo vjerojatna i moguća.

Analizirano je 4000 njihovih međusobnih poruka i ni u jednoj nema nijedne prijeteće ili uvredljive rečenice između okrivljenika i žrtve te obrnuto. Iz svega toga jasno je da nema izravne namjere. On priznaje svoju odgovornost, ali ne za terećeno djelo. Tužiteljstvo je otežalo poziciju sudu time što su ostali kod iste kvalifikacije i činjeničnog opisa. Tražimo da se okrivljenog oglasi krivim i osudi u skladu sa zakonom uz uvažavanje svih uputa VKS-a – kazao je Srb.

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