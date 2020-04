Policajci komentirali stražnjicu, slijedi im disciplinski postupak

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koju su mobitelom zabilježili policijski službenici dok su automobilom patrolirali zagrebačkim Jarunom.

Snimali su ženu koja se vozila na biciklu, uz šovinističke komentare. Pripadnici policije su, sudeći prema snimci, žena i dva muškarca, a kamerom su 'zumirali' stražnjicu žene na biciklu. S obzirom da je snimka završila na društvenim mrežama, netko od njih očito se snimkom prvo odlučio pohvaliti nekom od prijatelja.

Ženski glas: To je do tajica, nije do nje...

Muški glas: Vid' ovo, vid' ovo. Uaaa!

Ženski glas: Kako provocira...

Muški glas: Zvuk laveža.

Ženski glas: Jeste vi svjesni da ona vas provocira?

Muški glas: Nemoj da ja nju isprovociram jednom uporabom...

Muški glas: Ne'am ja niš' protiv...

Muški glas: Nemoj da ja nju isprovociram jednom uporabom...

Muški glas: Pa ovo nisu istine, bog te je*o. Nisi ravna, curo.

Sramotnu snimku komentirao je i MUP.

Doznajemo da će načelnik PU zagrebačke podnijeti zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka protiv troje policijskih službenika zbog teže povrede službene dužnosti odnosno nedoličnog ponašanja u službi ili izvan nje koje šteti ugledu policije.

