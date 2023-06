Policajci su upali u zagrebačke autoškole. Uhićeno dvadesetak. Prodavali potvrde za vozače?!

Policija i Uskok jučer su krenuli s provođenjem velike akcije u kojoj sumnjiče 20-ak ljudi za sređivanje potvrda za profesionalne vozače uz novčanu naknadu. Kako neslužbeno doznajemo, sumnja se da su na taj način od početka ove godine "sredili" više 500 potvrda i to vozačima kamiona ili autobusa. Terete ih da su kaznena djela počinili u okviru zločinačke organizacije.

Kako piše Telegram, riječ je o vlasnicima autoškola, odnosno učilišta za osposobljavanje za vozače, te posrednicima koji su pronalazili kupce lažnih potvrda. Navedene potvrde prodavali su za iznose za iznose od 80 do 750 eura. U finalizaciju akcije Uskok je, uz pomoć policijskih službenika, krenuo u utorak, a u srijedu u popodnevnim satima očekuje se da osumnjičenike dovedu u Uskok na ispitivanje.

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković potvrdio nam je da u ovom predmetu zastupa jednu od osumnjičenih osoba, no o detaljima nije mogao govoriti. Navodno je riječ samo o posredniku.

Akcijom je koordinirala zagrebačka policija uz suradnju policijskih službenika Pnuskoka i još osam policijskih uprava s kojih područja su bili vozači zainteresirani za "kupnju" svjedodžbi.

Glavni organizator, sumnja policija, je 41-godišnjak, koji je od siječnja 2023. do lipnja 2023. godine, na području Zagreba i drugdje u Hrvatskoj kao ovlaštena osoba za zastupanje trgovačkog društva, povezao u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike u dobi od 33 do 64 godine radi izdavanja nevjerodostojnih svjedodžbi i uvjerenja o periodičnoj izobrazbi i stručnoj osposobljenosti za profesionalne vozače koji upravljaju vozilima za prijevoz tereta i putnika, za dogovoreni novčani iznos.



- Osumnjičene osobe su, sumnja se, neovisno o tome je li takva izobrazba provedena, izdavale svjedodžbe ovlaštenog centra o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača te su ujedno izdavale uvjerenja ovlaštene obrazovne ustanove o osposobljenosti vozača, a potom su ih dostavljale vozačima te su na taj način pribavile nepripadnu materijalnu dobit od najmanje 85.151 eura - izvijestila je zagrebačka policija.



Tijekom kriminalističkog istraživanja proveli su više osobnih pretraga, pretraga vozila, pretraga doma i drugih prostorija te pretraga poslovnih prostorija tijekom kojih su oduzeli više mobilnih telefona, novca i poslovne dokumentacija.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja kaznenu prijavu podnijeli su Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a osumnjičene u zakonskom roku predali pritvorskom nadzorniku.

Uskok se o svemu oglasio priopćenjem koje donosimo u cijelosti.

USKOK je, na temelju kaznene prijave PU zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv 20 hrvatskih državljana, trgovačkog društva i ustanove za obrazovanje odraslih zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja te zlouporabe položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti i pomaganja u krivotvorenju službene ili poslovne isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine na području Zagreba i drugdje u Hrvatskoj, I. okr. ovlašten zastupati dvije podružnice XXI. okr. trgovačkog društva sa statusom ovlaštenog centra za osposobljavanje za stjecanje početne kvalifikacije i periodičnu izobrazbu vozača za kategorije vozila C, CE i D te stvarno upravljajući radom XXII. okr. ustanove za obrazovanje odraslih ovlaštene za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja vozača teretnih vozila, povezao u zajedničko djelovanje II. okr. administrativnu službenicu u XXI. okr. društvu, III. okr. predavača prometa u XXI. okr. društvu, kao i posrednike IV. do XX. okr., odredivši kao cilj zajedničkog djelovanja stjecanje znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge kontinuiranim izdavanjem nevjerodostojnih svjedodžbi i uvjerenja o periodičnoj izobrazbi i stručnoj osposobljenosti za profesionalne vozače koji upravljaju vozilima za prijevoz tereta i putnika, za dogovoreni novčani iznos.

Na opisani način su I., II. i III. okr. sačinjavali svjedodžbe XXI. okr. društva o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača kao i uvjerenja XXII. okr. učilišta o osposobljenosti vozača teretnih vozila, neovisno o tome je li takva izobrazba provedena, a potom su ih putem IV. do XX. okr. dostavljali vozačima na čija imena glase.

Tako su pribavili nepripadnu materijalnu dobit od najmanje 85.151,66 eura, koji novac je I. okr. međusobno dijelio s ostalim okrivljenicima sukladno dodijeljenim ulogama.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.