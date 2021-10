U četvrtak u poslijepodnevnim satima u šumi na području Topuskog, policijski službenici Specijalne jedinice policije zatekli su grupu stranih državljana, odnosno dvije obitelji s djecom bez isprava o identitetu, a koji su ranije nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.

U razgovoru s njima, policijski službenici utvrdili su da se radi o državljanima Afganistana i da je jednom djetetu zbog uboda stršljena povrijeđena noga. Kako su ih policijski službenici zatekli na nepristupačnom terenu, pomogli su im da dođu do pristupačnog dijela te ponijeli dijete do lokacije gdje ih je čekao medicinski tim. Djetetu je potom pružena liječnička pomoć, a s obzirom na stanje u kojem su oni zatečeni (vidno iscrpljeni), policijski službenici podijelili su im svoje 'lunch pakete' kako bi se okrijepili i mogli nastaviti hod do pristupačnog terena.

Svi su strani državljani izrazili namjeru za podnošenjem zahtjeva za međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj te su danas prevezeni u Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite.