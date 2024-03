Policajka Alisa Bajraktarevic tuži New York: 'Šire se moje toples-fotke! To je degutantno!'

Fotografija mene u toplesu širi se poput šumskog požara! To je degutantno. Pa čuvali su tu fotografiju 12 godina! Poručila je pred sudom u Manhattanu policajka Alisa Bajraktarevic, koja je podignula tužbu protiv svojeg poslodavca, njujorške policije, piše New York Post. Pa vratimo se onda odmah 12 godina unatrag, kad je obnažena fotografija nastala...

Alisa se te 2012. godine zaposlila u policiji i uskoro je započela kratku romansu s kolegom Markom Riverom. Jednom prilikom odlučila mu je poslati svoju fotografiju u toplesu, nadajući kako će to ostati između njih. No kako to mnogo puta biva, prevarila se.

Foto: Instagram

Rivera je navodno fotografiju odmah podijelio u chat-grupi s kolegama.

"Nisi ni prva ni zadnja..."

- To je bilo fotografirano u povjerenju. Ne možete se prema nekome zbog toga ponašati kao da je gov** - kazala je za NY Post.

Kaže kako je te 2012. godine odmah odlučila djelovati, ali da su je sindikati savjetovali da to nikako ne uradi.

- Nisi ni prva ni zadnja kojoj se to dogodilo i kojoj će se to dogoditi - kazao joj je navodno jedan član sindikata kojem se povjerila.

Foto: Instagram

Godine su prolazile, Alisa je nastavila s policijskom karijerom u Bronxu, nekoliko puta bila je spominjana u objavama o uspješnim akcijama na Twitteru... Činilo se da je fotografija pala u zaborav.

No sve se promijenilo u travnju prošle godine. Alisa je tad optužena za ometanje policijske istrage. Policajci su stigli do automobila u kojem je bila s tadašnjim dečkom, 33-godišnjim Kelvinom Hernandezom i izbio je kaos.

Hodala s dilerom?

Izvori iz policije kazali su za Post kako je policajki u prošlosti savjetovano da izbjegava Hernandeza, kojeg opisuju kao "bitnog igrača na narko tržištu", ali Alisa nije slušala.

Policajci su zbog njezinog ponašanja morali pozvati pojačanje, na kraju je suspendirana na mjesec dana, nije mogla raditi na terenu, ali niječe da je Hernandez diler.

Foto: Instagram

No kako se po policijskom odjelu proširila vijest o njezinom "dečku dileru", tako je i fotografija opet počela kružiti, zbog čega je pokrenula tužbu protiv policije, odnosno grada.

Da je fotka opet aktualna upozorio ju je jedan član sindikata koji ju je vidio u grupnom chatu.

Foto: Instagram

- To je zlostavljanje. Nisam ni prva ni zadnja, ali kad će biti dosta? - kaže za Post.

Nije poznato koliki iznos traži od grada, a osim Rivere optužila je i jednog bivšeg nadređenog zbog seksualnog zlostavljanja...