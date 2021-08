Policajka Nataša Rogić, policijska službenica za odnose s javnošću istarske policije i jedna od najboljih ultrašica u državi drugi put je istračala ultra trail utrku na Mont Blancu.

- Utrčala sam u cilj u nedjelju nakon 45 sati i 40 minuta i 19 sekundi i to nakon što sam u petak oko 17 sati krenula na 171 kilometar dugu avanturu drugog najvećeg vrha Europe. Umorna sam ali presretna i ponosna na cijelu ekipu. Bodrili smo se međusobno a kad dođeš do cilja,osjećaj slobode i sreće ujedno je neopisiv - kazala je Nataša Rogić.

Unutar zadanog remena, malo prije nje stigla su na cilj dvojica trkača iz Primorsko-goranske županije s kojima se istarska policajka i pripremala za utrku. Prvi puta Nataša je istrčala istu rutu prije dvije godine, a riječ je o jednoj od najtežih trail utrka UTMB.

Svakako treba spomenuti da je istarska policajka i majka sina koji jedva čeka da se mama vrati kući, jedina žena iz Hrvatske koja je sudjeloala na utrci i jedna od ukupno devet trkača koji su branili hrvatske boje.

- Krenula sam u petak iz mjesta Chamonixa i trčala sam po planinskom masivu s preko10.000 metara nadmorske visine. Neopisiv je osjećaj ispitivanja sebe i svoje izdržljiosti na taj nači u zaista surovim uvjetima ispod vrha Mont Blanca - kazala je.

Nije bilo uopće jedostavno niti ući u ekipu od 2300 trkača koji su ove godine dobili tu prilku. Svoje mjesto među elitnim trkačima Nataša je zaslužila skupljajući bodove sudjelovanjem na trail i ultra trail utrkama po Hrvatskoj.

- Još uvijek slažem dojmove i moram se naspavati. Zaista sam umorna ali mi je srce puno. Obranila sam naše boje i stigla sretno do cilja. Iako sam par dana ranije imala virozu, gotovo 100 kilometara utrke su me mučili i jaki bolovi u zglobu. Trpjela sam te bolove i nije bilo govora o odustajanju. Eto, upornost na kraju isplatila. Na početku utrke imala sam mali problem s disanjem. Možda je to bilo zbog visinske razike ili straha hoću li ja to ponovno moći. Maknula sam od sebe sve crne misli i doslovce odlučila ići dalje korak po korak. Staza je bila dosta zahtjevna, prepuna strmih i dugih nizbrdica, ali sam i to svladala - rekla je.

Na kraju treba spomenuti da je od ukupno 2300 trkača njih čak 800 odustalo zbog jako zahtjevne staze. Nataša je drugi put istrčala krug oko najvećeg vrha u Europi, Mont Blanca, a sljedeći izazov i želja je osvojiti sam Mont Blanc.