Policajka koja se seksala u ćeliji je svingerica. Procurio i video: 'Daj mi minutu, samo minutu...'

Veliki skandal potresa britanski zatvorski sustav. Pravosudna policajka Linda De Sousa Abreu pokušala je napustili London, ali policajci su je uhitili i odveli na sud gdje su joj oduzeli putovnicu. Njezin odvjetnik tvrdio je kako je ona letjela za Madrid gdje ima rođake. Kako su objavili britanski mediji, Lindu koja je portugalska državljanka, terete da se seksala sa zatvorenikom u zatvoru u kojem je radila! Objavili su i fotografije privođenja 31-godišnje pravosudne policajke koja je puštena uz jamčevinu i po odluci suda mora ostati na svojoj londonskoj adresi te do daljnjega ne smije iz zemlje.

Snimao ih cimer

Snimka zbog koje su je uhitili snimljena je između 26. i 28. lipnja i na njoj je Linda u ćeliji s jednim zatvorenikom. Na sebi je imala uniformu. Snimao ju je drugi zatvorenik. Linda je svoj walkie talkie ostavila na stoliću. U jednom trenutku netko je pokušao ući u ćeliju, tada se na snimci čuje glas muškarca koji snima: 'Daj mi minutu, samo minutu...' Nešto kasnije dobacuje cimeru koji je u klinču s policajkom: 'Samo ti nastavi. Ovako mi to radimo u Wandsworhu. Pravi si ganster'.

'Ona je svingerica, ne želim to ni gledati'

Kako prenose britanski mediji, Linda je poznata svingerica koja je bila u dokumentarcu na Channel 4 gdje je pričala kako mijenja partnere zajedno sa svojim suprugom.

Njezina sestra je ispričala da ju je ranije upozorila da ne miješa ono što radi privatno s poslom s kojim se bavi i da mora snositi posljedice za svoje ponašanje.

- Ona je svingerica, bila je i u dokumentarcu. Nikad to nisam pogledala jer je to moja mlađa sestra. Puno ljudi me prati na društvenim mrežama jer sam fitnes trenerica i našli su me njezini fanovi i počeli su mi slati poruke pa sam ih sve blokirala. Ne želim da me povezuju s nečim takvim - ispričala je sestra.