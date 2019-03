Policija ga privela i ispitala: Jurio 234 na sat kroz Dubravu

Društvenim se mrežama protekloga tjedna munjevitom brzinom proširio uznemirujući video u kojem se vidi kako automobil jurca kroz naselje, prolazi kroz tri crvena i postiže brzinu od 234 km/h vozeći se Avenijom Dubrava. Snimka otkriva kako je vozač jurio u neposrednoj blizini mjesta na kojem je prošlog tjedna bila teška prometna nesreća u kojoj su se sudarila dva luksuzna automobila. Mladić je jurnjavu gradskom avenijom snimio i pod vlastitim imenom i prezimenom objavio na Instagramu.

Foto: Nova TV

Nakon što je više građana snimku prijavilo, isti mladić priveden je i ispitan. Ipak, teško će se bez svjedoka događaja doći do dokaza da je upravo on vozio i snimao jer gradskih kamera na Aveniji Dubrava nema, a policijska postaja pored koje je prošao vozač jurećeg automobila pokriva samo ulaz. Ipak, potrebno je dokazati da je to bila obijesna vožnja, koja je kažnjiva zatvorskom kaznom do 3 godine.

234 km/h kroz crvena svjetla Kroz crvena svjetla 234 km/h vozi po Aveniji Dubrava :O :O Zagreb Posted by Snimke prometnica on Thursday, 7 March 2019

- Naš stav je da to ostane u domeni prekršaja. Teško je dokazati ovu izravnu namjeru i opasnost za život i tijelo jer u toj snimci ne vidi se nigdje da je nastupila, nitko od pješaka nije ugrožen - rekao je za 'Provjereno' Mato Kovačević, pomoćnik načelnika za kontrolu i upravljanje u cestovnom prometu.