Rijetko bizarno suđenje odigralo se ovih dana u povodu tužbe koju je protiv muškarca (22), rođenog Bjelovarčana, podigla zagrebačka policija. Policija je, naime, prošle godine u kolovozu u Dubečkoj ulici u Zagrebu uhitila mladića zbog sumnje da je upravo u to vrijeme, oko 22 sata, počinio razbojništvo.

No, mladić se prilikom uhićenja na sav glas derao: 'Boli me, boli me!'. U optužnom prijedlogu stoji kako je pritom 'vrištao proizvodeći neartikulirane glasove, pa je tako na naročito drzak način remetio javni red i mir'.

No, sud je muškarca na kraju oslobodio. Optužbe da je vikao ‘boli me’ i pritom neartikulirano vrištao, smatra sud, 'mogu se podvesti pod prethodno navedeno stanje u kojem se okrivljenik tada nalazio'.

- Pritom je moguće da je navedene zgode trpio neki oblik boli, zbog kojeg se ponašao na navedeni način, a tužitelj u optužbi nije naveo razloge kojima bi opisano ponašanje okrivljenika objektivno bilo nedozvoljeno. Osim toga, iz opisa prekršaja ne proizlaze bitna obilježja djela za koje se tereti, s obzirom u optužbi nije navedeno na koji je to način ponašanje okrivljenika predmetne zgode vrijeđalo građane ili narušavalo njihov mir. U optužbi nije obrazloženo ni zašto bi ponašanje okrivljenika tada na javnom mjestu bilo naročito drsko i nepristojno - zaključuje prekršajna sutkinja u Zagrebu, prenosi Danica.