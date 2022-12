Policija i dalje intenzivno traga za Ivanom Božićem: Potraga se širi, traže ga i drugoj županiji

Ivan Božić (29) iz Solina osumnjičen je da je u noći na srijedu automobilom pregazio 20-godišnjeg policijskog vježbenika, a zatim pobjegao. U Splitu i okolici od sinoć traje opsadno stanje, još uvijek traje potraga za njim.

Iz policije nam kažu kako zasada novih detalja nema te kako će o svim radnjama pravovremeno obavijestiti javnost.

Kako doznajemo od policije, potraga je proširena i na susjedno Šibensko-kninsku županiju, točnije, na Čvrljevo odakle je porijeklom obitelj 29-godišnjaka te postoji mogućnost da krene u tom pravcu kako bi našao zaklon kod nekog iz tog kraja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Potraga za automobilom i vozačem počela je odmah nakon što se Božić u Ulici Domovinskog rata nešto prije jedan sat u srijedu nije zaustavio na policijski znak stop, nego je automobilom snažno udario 20-godišnjeg policajca vježbenika te pobjegao.

Od tada se intenzivno pregledava svaki dio Solina i šire područje oko Splita. U nju su uključeni svi rodovi policije. Policija je jučer poslijepodne objavila i Božićevu fotografiju, a dojavljeno je bilo i da je viđen oko splitske bolnice, kamo su stigli naoružani specijalci, ali ga tamo ipak nisu pronašli.

Sinoć su se na ulazima i izlazima Splita stvarale ogromne gužve jer je policija provjeravala svako vozilo.

Božiću ovo nije prvi okršaj sa zakonom. Prije dva mjeseca se našao u optužnici splitskog ODO-a zbog krađe staklenih boca.

Nezaposleni kuhar je do sad pravomoćno osuđen krajem kolovoza 2018- godine zbog oštećenja tuđe stvari, i to na kaznu zatvora od 6 mjeseci uvjetno na 2 godine, a ima i presudu na identičnu kaznu od prosinca 2020. godine, i to zbog teške krađe.

Prekršajni sud u Splitu mu je sredinom rujna ove godine izdao nalog po kojem treba platiti 5100 kuna jer ga je policija u srpnju zaustavila i pronašla kod njega 2,31 gram marihuane.

Njegov otac, Ante Božić rekao je jučer da je Ivan tijekom dana kontaktirao sestru i da je vrlo vjerovatno da će se predati u pratnji svog odvjetnika. O svemu su obavijestili policiju i nadaju se pozitivnom ishodu.

- Pozivam svog sina da se preda, to mu je najpametnije rješenje - rekao je Ante Božić.

- Boji se odmazde policije. To je možda najveća prepreka njegovoj predaji. Mada je odmah pitao kako je nesretni policajac, pravdajući se da ga nije vidio - dodao je otac osumnjičenog.

