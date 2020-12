Policija istražuje šokantne slike iz doma kraj Siska: 'Vlasnici su tražili da vežem te jadne ljude'

Bivša djelatnica doma u Mošćenici šokirana je uvjetima u kakvom je stanju zatekla štićenike doma. Tvrdi da su neoprani ležali na svojim krevetima kao da se tjednima nije vodila adekvatna, ma ni osnovna briga o njima...

<p>Iz 'luksuznog i ekskluzivnog doma', kako ga sami vlasnici nazivaju, u Mošćenici pored Siska, 'isplivala' je fotografija stare i nemoćne žene na podu, vezane štrikom oko vrata. Fotografija se proširila društvenim mrežama i izazvala zgražanje javnosti. Nakon potrage, pronašli smo gospođu koja je tu fotografiju snimila i objavila na Facebooku kako bi upozorila na loše stanje u tom domu.</p><p>Radi se o njegovateljici V.S., ženi s dvadesetogodišnjim iskustvom rada u inozemstvu, koja je zbog korone bila primorana vratiti se u Hrvatsku. Kaže, htjela je ovdje probati naći posao, vidjeti kakva je situacija u hrvatskim domovima za starije i nemoćne. U obiteljski dom Exclusive u Mošćenici došla je početkom studenog, a otišla je, kako kaže, uz fizičke napade i vrijeđanje. </p><p>- Oglas za posao u domu, vidjela sam putem Facebook-a. Nazvala sam taj broj i gospođa vlasnica me zamolila da što prije dođem tamo jer ona sama ne može s njima. A ona je njegovatelj samo na papiru, u to sam se uvjerila kada sam stigla u Mošćenicu. Prvo sam ostala šokirana u kakvom su stanju bili ljudi. Neoprani ležali su na svojim krevetima, nokti su im bili neodrezani, a muškarci su bili neobrijani, kao da se tjednima nije vodila adekvatna, ma ni osnovna briga o njima. Ne zna se tko kad koje lijekove pije, vlasnica ima njihove papire i povijest bolesti, ali to nitko ne smije vidi osim nje. I tako osoba, bez medicinskog znanja, slagala je ljudima lijekove, a ljudi su se žalili kako to nije njihova terapije te kako fali još lijekova - priča nam V.S., šokirana stanjem koji je zatekla u luksuznom domu za starije i nemoćne. </p><p>Kada je stigla, V.S. je odmah počela s radom. Od kada je došla, kaže da nije imala slobodnog dana, a radila je i po 20 sati dnevno, jer nije stigla pronaći stan pa joj je vlasnica ponudila da privremeno boravi u domu. Od nje se zahtijevalo da osim njegovateljice, radi posao čistačice i kuharice, iako je ručak kuhala 80-godišnja vlasnikova majka, koja je također bolesna, tvrdi V.S. Nije bilo čistačice niti kuharice. Za štićenike koji tamo leže kažu za su jako dragi i svjesni ljudi, a od 13 štićenika, njih dvoje je nepokretno.</p><p>- Ova žena koju su vezali, ona je prije bila pokretna, a sada je nepokretna. Ona jest psihički bolesnik i ona treba liječnika, treba lijekove. Ja sam bila šokirana kad sam vidjela da je ona vezana štrikom oko struka. Dobila sam kritike od vlasnika koji mi je rekao da ne znam vezati. Pa kako ću znati vezati kad u životu nisam vezala čovjeka?! - priča nam V.S. </p><h2>'Nemaju uopće iskustva raditi s bolesnim ljudima'</h2><p>- Nju su vezali jer je bolesna, no to treba razumjeti. Ako ona i je bolesna, ona nije luda i nije ona nemirna 0-24 sata, takvi ljudi imaju svoje faze kada ih treba smiriti i dati im adekvatnu terapiju. Ona kada je svjesna, htjela je na WC i galamila je da želi obaviti nuždu, ali ona nije mogla na WC jer nije imala snage u nogama, ona je jako oslabila - kaže nam njegovateljica te dodaje da su ju vlasnici vezali kako bi ju zadržali u krevetu jer uopće nemaju iskustva kako raditi s tim ljudima, ali i da sobe nisu primjerene za tako stare ljude. </p><p>- Čovjeka koji ne može sam jesti, vi ne možete ostaviti hranu pored stolića i otići. Ta osoba treba njegovatelja. Ja sam se fokusirala na tu ženu i drugu ženu koja je bila s njom u sobi. Hranila sam tu gospođu i ona je bila mirna, vesela i komunikativna. Njoj je samo trebalo da se način života u domu prilagodi njezinom zdravstvenom stanju, a ne da ju se drži kao psa. Kada je bila 'svjesna', ona se inatila, galamila je i bacala se s kreveta dolje. Trgala je sa sebe odjeću i pelene, a vlasnica ju je tukla jer galami. Bila je mirna u njihovoj smjenu jer su ju redovito 'šopali' svakojakim tabletama za smirenje i spavanje - kaže šokirana njegovateljica. </p><p>Nakon što više nije mogla izdržati, V.S. je pokušala mirno i sporazumno dati otkaz. Fotografiju je uslikala kako bi vlasnicima pokazala u kojem je žena stanju te su oni znali vrlo dobro da V.S. još uvijek posjeduje fotografiju na mobitelu. Prilikom odlaska, došlo je do naguravanja, zatim od otimanja mobitela. </p><p>- Vlasnica mi je uz fizičke nasrtaje i vrijeđanje, oduzela mobitel. Kada sam se zaprijetila da ću na ulici vikati da netko zove policiju i da neću otići dok ga ne dobijem nazad, vratili su mi mobitel i pustili da odem. Fotografiju, koliko god je strašna, objavila sam na društvenim mrežama kako bi upozorila sve ljude o stanju u domu i kako se ponašaju prema svojim štićenicima. Jer to nisu uvjeti dostojanstveni jednog čovjeka - kaže nam te dodaje kako su vlasnici te obitelj žene koja je na slici već podigli kaznenu prijavu protiv nje. </p><p>Policija nam je potvrdila da je u tijeku kriminalističko istraživanje, no zbog cijelog kompleksnog slučaja nisu mogli otkriti detalje. </p><h2>Vlasnica odbacuje optužbe</h2><p>Kontaktirali smo i vlasnicu, <strong>Dijanu Pavičić </strong>koja je odlučno odbacila svake optužbe te okrivila V.S. za sve, jer je ona tada radila u smjenu. </p><p>- Ja s tim nemam veze. Gospođa V.S. je tada radila u smjeni, nju mi je poslao HZZ pa nisam išla provjeravat koga uopće zapošljavam, ali ta gospođa ima nekih problema. Nije samo tu ženu slikala, slikala je još jednu ženu kad joj je mijenjala pelenu. Ona je to napravila i noćnoj smjeni i sve isplanirala kao da smo mi, vlasnici doma, to napravili. Ona se samo probudila u ponedjeljak i počela vikati da želi dati otkaz, da je sve snimila i tvrdi da nemamo uvjete u domu, nama nije bilo jasno. Suprug joj je lijepo rekao da napusti dom i da ne radi probleme - priča Dijana.</p><p>- Potom joj suprug uzme kofere i zamoli ju da izađe van, ona kaže da neće. Uzela je supruga i nasrnula na njega, možete vidjeti kako ga je izgrebala noktima i ugrizla. Mlatila je mobitelom i govorila da je ona sve snimila, a nije imala što snimiti. Zatim je otišla i poslije smo vidjeli tu fotografiju - dodala je.</p><h2>Dom je svečano otvoren prošle godine</h2><p>Dom je svečano otvorio gradonačelnik Grada Petrinje Darinko Dumbović, naglasivši da uvijek na prvo mjesto treba staviti ljude koji brinu o sebi.</p><p>- Mi se ovom prilikom želimo zahvaliti gradonačelniku Dumboviću i Gradu Petrinji na podršci i na otvorenju Doma. Grad Petrinja nam je dao veliku podršku i novčanim sredstvima, a mi smo u Dom investirali oko 800 tisuća kuna, dok nam je Grad Petrinja donirao 35 tisuća kuna i uređenje okoliša, odnosno prilaz Domu. Posebno želim naglasiti da su nam u ovom projektu velika podrška bili prijatelji, kumovi, najviše moj suprug Zdravko i moji roditelji - govorila je vlasnica na otvorenju.</p><p>- Kapacitet Doma je 20 korisnika, a od toga ćemo imati 15 pokretnih i pet nepokretnih što znači kako su svi uvjeti Doma prilagođeni invalidima i nepokretnim osobama jer smo kompletan prostor prenamijenili za korisnike i njihove potrebe. Što se tiče zaposlenih radit će četiri njegovateljice, medicinska sestra, fizioterapeut po potrebi, a korisnici će u cijeni imati i usluge frizera i pedikera. Također, radit ćemo na kvaliteti, usluzi i učinkovitosti kako bi Dom opravdao ime „Exclusiv“ - rekla je Pavičić prošle godine, piše<a href="http://portal53.hr/u-moscenici-otvoren-novouredeni-dom-za-starije-i-nemocne-osobe-excluziv/?fbclid=IwAR16xOUfoTgQe-5qNX4QyAKPeZZ5Xj-ncf6t5zIwF9xZeHFZXUuHPBDI9g4" target="_blank"> portal53.</a></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>