Policija istražuje video tučnjave djevojaka u Slavonskom Brodu

Policija u Brodu brzo je dobila dojavu o tom sukobu, ali kada su policajci stigli na mjesto događaja, tamo više nikoga nisu zatekli, no nastavljaju s kriminalističkom istragom

<p>"Udri po njoj, daj nemoj, rastavi ih", vikali su okupljeni srednjoškolci u Slavonskom Brodu, dok su se dvije njihove kolegice, vrlo vjerojatno maloljetnice, dosta žestoko tukle. Snimka njihove tučnjave počela je kružiti društvenim mrežama u četvrtak navečer, kad je i navodno došlo do tučnjave, a povod incidentu zasad je nepoznat.</p><p>Dio okupljenih sukob je snimao mobitelima, neki su navijali i dio ih je pokušao razdvojiti.</p><p>Policija u Brodu brzo je dobila dojavu o tom sukobu, ali kada su policajci stigli na mjesto sukoba, tamo više nikoga nisu zatekli.</p><p>- Iako tamo nismo nikoga zatekli policija prema saznanjima nastavlja s kriminalističkom istragom. Radi se, kako zasad doznajemo, o maloljetnim osobama i naša je dužnost provesti sve istražne radnje i protiv sudionika toga događaja, ako se za to ukaže potreba, pokrenuti određene sankcije. Dužnost nam je ujedno i zaštititi djevojke jer se, po svemu sudeći, radi o maloljetnim osobama, ali i obavijestiti mjerodavne službe koje se profesionalno bave maloljetničkom delikvencijom. Nastavljamo s krim istragom, ako je bilo i ozljeđivanja kontaktirat ćemo bolnicu i liječnike - rekla je za 24sata <strong>Kata Nujić</strong>, glasnogovornica PU brodsko-posavske. </p><p>Dodala je kako je prema videu koji je u četvrtak navečer počeo kružiti društvenim mrežama bilo očito i da je dio okupljenih pomogao rastaviti sukobljene djevojke, ali i da se takvi i slični događaji inače ne mogu prevenirati niti spriječiti. No, kako je navela, policija ima mogućnosti da u svim takvim slučajevima, ako treba, sankcionira sve koji na takav i druge načine remete red i mir.</p>