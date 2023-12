Policija je prijavila Ponjevića i zaštitare zbog naguravanja i 'talačke krize' na Hipodromu

Zagrebačka policija je nakon 10-ak dana istrage uspjela razriješiti incident sa zagrebačkog Hipodroma, nakon odluke Grada Zagreba da ondje 'uvede red'.

Tog 23. studenog doveli su dodatne zaštitare i nisu dozvolili ulaz vlasnicima konja dok ne dokažu vlasništvo i potpišu ugovore o korištenju boksova. Gotovo svi su potpisali ugovore osim Enimarka Ponjevića, bivšeg Tuđmanovog tjelohranitelja i vlasnika tvrtke General security. On se predstavio kao predvodnik Zagrebačkog galopskog saveza koji ondje drži 40-ak konja. Napao je zaštitare i optužio grad za otmicu i talačku krizu.

Na jednom videu, koji su snimili svjedoci, vidi se kako pokušava ući u Hipodrom, a zaštitare ga iznose. Pozvana je i policija koja ga je prijavila za kazneno djelo 'Prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi'

- Sumnja se, kako je osumnjičeni 54-godišnjak 23. studenoga 2023. oko 18.30 sati u Zagrebu, u Ulici Radoslava Cimermana, osobe koja obavljaju zaštitarsku djelatnost sprječavao u obavljanju njihovog posla. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće podneseno nadležnom državnom odvjetništvu - napisali su iz zagrebačke policije.

Osim za to kazneno djelo, prijavili su ga i zbog prekršaja protiv javnog reda i mira te Općinskom prekršajnom sudu poslali optužni prijedlog. Za to mu prijeti novčana kazna od 300 do 2000 eura ili 30 dana zatvora.

Osim njega, prijavili su i zaštitare. Njih će posjetiti inspekcija.

- U odnosu na zaposlenike trgovačkog društva za pružanje zaštitarskih usluga, zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o privatnoj zaštiti, sve prikupljene obavijesti policijski su službenici dostavili Ravnateljstvu civilne zaštite, Područnom uredu civilne zaštite Zagreb, Službi za inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova - napisali su iz policije.

Policajci su provjerili i tri strana radnika, koje je uprava Hipodroma zatekla u jednom kontejneru. Naime, radi se o Ponjevićevim zaposlenicima koji nisu bili ni u kakvom prekršaju. U Hrvatskoj su legalno i imaju potpuno reguliran status.

Ogradili se od njega

Podsjetimo, Ponjević je za 24sata rekao kako ne pristaje na ucjene Grada Zagreba.

- To je čista prisila. Mi smo tamo po programu javnih potreba. Imamo pravo na sate, a oni nas terete po komercijalnim tarifama. Treba biti jasno da je Hipodrom sportski objekt, a ne komercijalni ili rekreacijski - rekao nam je Ponjević.

Na njegovo pozivanje na program javnih potreba i Sportski savez Grada Zagreba, iz te organizacije demantirali su da plaćaju za njegove konje.

- U Programu javnih potreba Grada Zagreba za 2023. nalaze se sati korištenja objekta koje je korisnik bio u obavezi ugovoriti s ustanovom Upravljanje sportskim objektima. Pritom nam je važno istaći i to da slijedom nepotpisivanja ugovora s tom ustanovom, navedeni savez ni na koji način ne participira u Programu javnih potreba za ovu godinu. Samim time može se smatrati da se radi o protupravnom uzurpiranju objekta, kojim, u ime Grada Zagreba, upravlja ustanova Upravljanje sportskim objektima - napisali su iz Sportskog saveza Grada Zagreba. Dodali su i kako je Zagrebački galopski savez tek njihov privremeni, a ne stalni član.