'Policija je znala kako je ubojica prijetio s oružjem. Pa morali su odmah reagirati, veliki propust'

Policija je napravila kardinalne propuste. Najveći je propust, po mome mišljenju neoprostivi, da je policija otprije imala saznanja da je ubojica imao oružje i da je istim prijetio, a nije ni na koji način reagirala. Trebali su ići u pretres kuće i svih objekata koje posjećuje pa bi se taj pištolj i pronašao. To je tako kardinalan propust da je već do sada netko trebao podnijeti ostavku unutar policijskog sustava, komentirao je odvjetnik Branko Šerić masovno ubojstvo u Daruvaru, gdje je u ponedjeljak ubijeno šestero ljudi.

- To se radi u normalnim postupcima, barem se trebalo napraviti. Ako policija ima saznanja da netko prijeti oružjem, onda moraju ići u provjeru. Ako treba i nalogom i silom. Prevencija je na prvome mjestu, a do toga, nažalost, nije došlo. Uz to, ubojstvo je bilo u Daruvaru, koji je manji grad te se ljudi poznaju međusobno. Teško mi je vjerovati da nisu postojala nikakva saznanja - dodao je Šerić.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović o ovoj situaciji je rekao kako nema službene potvrde te informacije.

- Iz svega onoga što je dostupno, kad govorimo o postupanju policijske postaje Daruvar, u tom događaju nema spomena o tome da se koristio pištolj. Međutim, kako bismo odagnali određene dvojbe, glavni ravnatelj policije će uputiti stručni tim koji će napraviti nadzor postupanja u tom slučaju prije mjesec dana - rekao je Božinović.

Ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je da je policija dosad tri puta postupala prema masovnom ubojici iz Daruvara. Dva puta zbog narušavanja javnog reda i mira te jednom zbog obiteljskog nasilja.

- Prije mjesec dana radilo se o sukobu s poznanikom, obojica su bila u alkoholiziranom stanju. Ta osoba je zadobila teže ozljede, a kriminalističko istraživanje još nije završeno - kaže Milina.

Dodao je i kako je utvrđeno da počinitelj nije imao registrirano vatreno oružje. Pohvalio se i kako je policija brzo pronašla i uhitila počinitelja kaznenog djela.

- To je u tipičnoj maniri bivšeg sustava kad su se osnivale komisije i na kraju nije ništa bilo - rekao je odvjetnik Šerić.

Stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila rekao je kako je policija morala imati neku prijavu kako bi mogla reagirati.

- Ako ima neka prijava za prijetnju oružjem te je policija imala saznanja da ima oružje, onda su morali reagirati te provjeriti činjenično stanje ili je to veliki propust. Isto tako, ako su ljudi znali da je navedeni muškarac imao oružje, a nisu prijavili, onda je to također krivo. Ljudi koji imaju takva saznanja, moraju prijaviti takve stvari da se može reagirati. Ljudi u Hrvatskoj su previše inertni i stava 'ne bih se štel mešat' - rekao je Cvrtila.

Dodao je kako država premalo brine o ratnim veteranima, a to je loše za sigurnost zemlje.

- Nemamo organizirane programe za ljude iz rata, a iz iskustva govorim da svatko tko je došao s bojišnice ima problema. Država ih ne smije ostaviti sa strane, nego aktivno uključiti u društvo kroz posao ili neke druge programe - rekao je Cvrtila.

S druge strane, policija je završila kriminalističko istraživanje nad Krešimirom Pahokijem (51) zbog osnovane sumnje da je pucajući iz vatrenog oružja počinio 11 kaznenih djela.

- Osnovano se sumnja da je osumnjičeni 51-godišnjak, 22. srpnja, ušao u prostor ustanove za smještaj starijih i nemoćnih osoba u Daruvaru, gdje je u namjeri da liši života više osoba pucao iz vatrenog oružja, čime je počinio 11 kaznenih djela: jedno kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe, četiri kaznena djela teškog ubojstva, jedno kazneno djelo ubojstva, tri kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju i dva kaznena djela ubojstva u pokušaju.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru koja je naložila obdukciju smrtno stradalih osoba. Zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela, protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru i predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, kažu iz policije.

Kako 24sata doznaju, Pahoki je oko 10 sati ujutro u dom, pod izlikom da je došao platiti račun za smještaj svoje majke, ušao s 9-milimetarskim pištoljem Colt. U njega stane sedam metaka. Pahoki je ispucao više od toga prije nego što se vratio u obližnji kafić, u kojemu je i uhićen. Nakon uhićenja prenoćio je u pritvoru. Za sijanje straha i ubojstva nemoćnih osoba i onih koji su im pomagali monstrum iz Daruvara bi mogao dobiti 50 godina zatvora, a to je ujedno i najveća zatvorska kazna koja se u Hrvatskoj može odrediti. To bi značilo da iz zatvora nikad neće izaći živ.