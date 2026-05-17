TRAŽE UBOJICU Naručio hranu pa pucao u dostavljača (19) u Drnišu: 'I 90-ih je ubio curu!'

Muškarac (50) je pucanjem iz vatrenog oružja u subotu oko 23.05 sati na terasi obiteljske kuće u Drnišu ustrijelio 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je potom od zadobivenih ozljeda preminuo, izvijestila je šibenska policija.

Kako piše Jutarnji list, prema neslužbenim informacijama, mladić mu je kao dostavljač donio naručenu hranu.

Iz PU šibensko-kninske kažu kako je, nakon ranjavanja, ozlijeđeni 19-godišnjak preminuo, a počinitelj pobjegao.

- U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdili svi detalji i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika i provode se mjere traganja za počiniteljem, koji je od ranije poznat policiji - kažu iz šibensko-kninske policije. Pritom otkrivaju i da osumnjičenom ubojici posjedovanje oružja nije novost, jer su ga već i 2023. bili prijavili Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Kako piše Jutarnji list, osumnjičeni muškarac K. A. već je jednom bio ubio sredinom 90-ih. Nožem je izbo i potom premlatio šipkom na ulici mladu djevojku iz susjedstva te je za to, s odmakom vremena, osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a po izlasku na slobodu, kažu neki Drnišani za Jutarnji, bio je tempirana bomba te je po gradu čak pisao grafite da će ubiti opet.

- Zakazao je cijeli sustav u njegovu slučaju. Itekako imamo pravo biti ljuti i ogorčeni. Ubijeno je jedno dijete koje se trudilo zaraditi. Prije mjesec dana se potukao s jednim čovjekom. Da su mu barem tada pretresli dom, vjerujem da bi našli oružje. Izaziva sukobe, željan je pažnje na krivi način. Nikada ne znate što možete od njega očekivati u prolazu. On je psihički nestabilna osoba i treba nadzor - kaže jedna Drnišanka.