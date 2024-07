Policija: Nema vode, netko se zabio u hidrant!; Načelnik: Na ljetovanju sam, ne zamarajte se

Joj, ma ne trebate se time zamarati, i vi njima vjerujete! Tim riječima je načelnik općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak odgovorio na naše pitanje je li hidrant saniran i imaju li svi stanovnici vodu, s obzirom na to da je vani 30 stupnjeva Celzijevih, a temperatura još nije doživjela svoj maksimum.

Bjelovar: Nova Pruga Sv. Ivan Žabno - Gradec, duljine 12,2 kilometra | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Ovo 'njima' se odnosi na policiju. Naime, PU koprivničko - križevačka je izvijestila da se muškarac (30) noćas zabio u hidrant u mjestu Novi Glog pa je dio građana ostao bez vode.

- Noćas, 28. srpnja oko 3 sata na otvorenom djelu državne ceste Novi Glog - Sveti Ivan Žabno 30-godišnji vozač sa šireg križevačkog područja, upravljao je osobnim automobilom križevačke registarske oznake. Zbog nepropisnog kretanja automobilom je udario u nadzemni hidrant te sletio van kolnika u potok. Vozaču je očitana koncentracija alkohola od 0,80 promila te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. Zbog oštećenja hidranta bez vodnih usluga ostalo je više mjesta u Općini Sveti Ivan Žabno, u tijeku je sanacija oštećene vodovodne mreže - izvijestila je policija.

Nazvali smo nestranačkog načelnika Bošnjaka da provjerimo je li sanacija gotova.

- Joj, ma ne trebate se time zamarati, i vi njima vjerujete! Ma to nije tako - rekao je.

Na pitanje govori li to on da policija laže u službenom priopćenju, odgovorio je:

- I vi shvaćate od policije sve zdravo za gotovo. Ma nije to tako, ne. Mene nitko još nije zval' da nema vode.

Znači policija je u krivu?

- Ma oni vam tu svašta znaju napisati, pa to završi u medijima. Ma ne shvaćajte ih zdravo za gotovo.

Dobro, ali to je službeno priopćenje, gospodine, pa pokušavamo shvatiti što se dogodilo.

- A onda si ga zemite, kaj. Ma ja sam sad na moru, tu na lijepom Jadranu, jedno mjesto kraj Zadra, da ne govorim sad. I zvao me sin i on mi ništa nije rekao. A mene nitko nije zvao i da nema vode pa ne znam, ne mogu vam reći. Ma znate kaj, zvali su me iz policije i pitali je l'' ja znam tko se to zabil'. Pa ne znam, kak da znam, ja sam na moru. A i da nisam, ne hodam u tri ujutro po općini i gledam tko kaj radi. Ma joj, svašta vam oni znaju napisati, ma to ništa nije istina. Ne bi bilo prvi put, da samo znate što sve rade. Pa zvali bi me da nemaju vode. Ma joj, kaj, pustite to, ne zamarajte se time.

Foto: prigorski.hr

Nakon nadrealnog razgovora s načelnikom Bošnjakom, okrenuli smo par brojeva telefona registriranih u njegovoj općini.

- Da, sanacija je bila u tijeku jutros u Novom Glogu - rekla nam je jedna od stanovnica.

Uspjeli smo doći i do Vodnih usluga Križevci.

- Tako je, to se dogodilo i sanacija je krenula negdje oko osam ujutro. Do devet su svi više manje imali vodu, znate, cijevi su se trebale napuniti. Ali sad bi svi trebali imati vodu - rekao nam je zaposlenik.

Vodne usluge d.o.o Križevci su na svojim društvenim mrežama objavili obavijest o izvanrednoj sanaciji.

- Zbog izvanrednih radova na vodoopskrbnoj mreži zbog potrebne sanacije, danas 28. srpnja 2024. u vremenu od 05:30 – 12:00 h, doći će do obustave isporuke vode u naseljima: Novi Glog, Brdo Cirkvensko, Kuštani, Ladinec, Kenđelovec, Markovac Križevački i Hrsovo - napisali su.