Policija o poginulom na A1 kod Mosora: 'Zatajilo mu je srce, ali i dalje mu ne znamo identitet'

Gotova je obdukcija nad tijelom muškarca koji se u utorak zabio u benzinsku postaju na odmorištu Mosor Jug kod Omiša na autocesti A1.

- Na Kliničkom zavodu za patologiju, sudsku medicinu i citologiju obavljena je obdukcija mrtvog tijela muškarca iz automobila švedskih registarskih oznaka. Vjerojatni uzrok smrti je akutno zatajenje srca - kažu iz PU splitsko-dalmatinske za 24sata.

Pokretanje videa... 00:53 Autom švedskih tablica zabio se u benzinsku i poginuo. Policija još ne zna tko je | Video: 24sata Video

Službeno, identitet muškarca još nije potvrđen. Naime, iako je obdukcija gotova, zbog težine ozljeda moraju se provesti dodatne analize, sukladno protokolu nadležnih službi, bez kojih se njegov identitet ne može znati.

- Policijski službenici Postaje prometne policije Split obavili su očevid na mjestu događaja. Utvrđeno je da je za sada nepoznati vozač koji je smrtno stradao, osobnim vozilom švedskih nacionalnih registarskih oznaka skrenuo na terminal benzinske postaje i udario u drugo osobno vozilo, a potom od siline udara vozilo se odbilo i udarilo u agregat za točenje goriva - rekli su iz policije u srijedu.

Strava na A1: Automobilom se zabio u benzinsku, jedna osoba poginula | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Slobodna Dalmacija piše da je vozač bio i vlasnik izgorenog BMW-a švedskih registarskih oznaka, star 80 godina. Potječe iz okolice Zagreba, a u Švedsku se preselio prije nekoliko desetljeća.

Kako doznaje Dalmacija danas, 80-godišnjak je krenuo iz Švedske automobilom na Hvar, gdje ljetuje svake godine. Krenuo je prema Drveniku odakle bi se trajektom prevezao do Sućurja, no na autocesti se dogodila nesreće s tragičnim ishodom. Kako im je naveo izvor, 80-godišnjak se nije javljao na telefon vlasniku apartmana na Hvaru, što je nakon nekog vremena kod vlasnika pobudilo sumnju da nešto nije u redu. To je bio razlog da zbog okolnosti koje je čuo u medijima, prijavi slučaj nejavljanja.