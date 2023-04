Policija o talačkoj krizi: Zatočio je ženu s kojom ima dijete. Već je bio prijavljivan, bio u zatvoru

Policija je provela krim istragu nad 49-godišnjim muškarcem koji je u nedjelju u mjestu Kneževo u višesatnoj talačkoj krizi u stanu držao zatočenu ženu i dijete, i osumnjičen je za kaznena djela oduzimanja slobode i nedozvoljenog posjedovanje oružja i eksplozivnih sredstava.

Talačka kriza koju je u nedjelju u baranjskom mjestu Kneževo izazvao 49-ogodišnji hrvatski državljanin zatočivši 34-godišnju partnericu i zajedničko dijete, okončana je predajom osumnjičenoga u ponedjeljak oko 2,40 sati nakon višesatnih pregovora, priopćila je Policijska uprava osječko-baranjska.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Pri tom nije bilo ozlijeđenih.

Na Uskrs oko 17,40 sati 49-godišnjak je zatočio partnericu i dijete, prijetivši aktiviranjem ručne bombe u slučaju da policija nasilno pokuša ući u stan.

Policija je iz zgrade prvo evakuirala sve stanare, a potom je na mjesto događaja došao pregovarački i taktički tim Jedinice specijalne i interventne policije Osijek.

Nakon dugih pregovora koji su gotovo 9 sati, osumnjičeni 49-godišnjak se u ponedjeljak u 2,40 sati predao policijskim službenicima pregovaračkog tima.

Uz uporabu sredstava prisile priveden je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Policija navodi da tijekom cijelog događaja taoci i osumnjičeni prošli bez ozljeda.

Policija 49-godišnjaka sumnjiči za počinjenje kaznenih djela "protupravnog oduzimanja slobode“ te „nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabave oružja i eksplozivnih sredstava, navodi se u priopćenju PU osječko-baranjske.

Osumnjičeni je već bio prijavljivan zbog obiteljskog nasilja, zbog čega je neko vrijeme proveo i u istražnom zatvoru.

- Živim u stanu koji je odmah ispod i policija nam je pokucala na vrata i rekla da hitno moramo otići i uzeti osnovne stvari. Žena mi je invalid u kolicima pa je trebalo vremena da odemo. Nije ugodno znati da cijela zgrada može otići u zrak - ispričao nam je jučer susjed nesretne žene. Dodao je kako je muškarac došao na ručak za Uskrs i da su bili s maloljetnim sinom.

Susjedi su ispričali i kako se radi o turbulentnoj vezi te kako je muškarac i ranije bio nasilan prema nevjenčanoj supruzi. Nedavno ju je navodno i fizički napao te ga je ona prijavila.

- To je bila jako turbulentna veza. On je od ranije oženjen i ima dvoje odrasle djece. Nije se razveo. Supruga i djeca već godinama žive u Njemačkoj, otkako su saznali da je on u novoj vezi u kojoj je dobio i sina. Žena je imala problema sa roditeljima zbog te veze. No, kako je njihov unuk odrastao, pomirili su se i željeli su viđati dijete. Kada je ona počela dijete dovoditi svojim roditeljima, on je poludio. Branio joj je da vodi dijete, a zbog toga ju je i sve češće tukao. A i bio je bolesno ljubomoran. Često smo čuli svađe. Prije nekog vremena ju je istukao i ona ga je prijavila. Sada je to u postupku i može biti da je to okidač ove današnje situacije - kažu nam prijatelji žene.

