Policija od početka listopada uhvatila 15 krijumčara, prevozili su čak 134 stranca preko granice

U prvih deset dana listopada na području Karlovačke županije policija je uhvatila 15 krijumčara koji su prevozili ukupno 134 strana državljana koji su na nezakoniti način prešli državnu granicu Republike Hrvatske.

Policijski službenici Ravnateljstva policije, PGP Cetingrad, Interventne jedinice policije te policijski službenici PU karlovačke krijumčare su uhvatili na području Rakovice, Slunja, Ogulina, Vojnića, Tounja i Karlovca, a u dva slučaja krijumčari su pokušali pobjeći. Prvi slučaj je bio 2. listopada kada je policija uporabom svjetlosnih signala pokušala zaustaviti kombi vozilo albanskih nacionalnih oznaka koje se nije zaustavilo. Nakon što je naknadno zaustavljeno, utvrđeno je da je vozilom upravljao 36-godišnji albanski državljanin koji je u tovarnom prostoru prevozio 12 stranih državljana. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 36-godišnjak će bit prijavljen nadležnom općinskom sudu.

Drugi slučaj je bio 8. listopada na području općine Rakovica gdje je policija također uporabom svjetlosnih signala pokušala zaustaviti kombi vozilo njemačkih nacionalnih oznaka, međutim, vozač se oglušio i nastavio se kretati.

– Nakon nekog vremena, vozilo naglo usporava i zaustavlja i pritom iz vozila bježe dvije osobe. Kontrolom su policijski službenici utvrdili da je vozač 40-godišnji njemački državljanin, a suvozač 31-godišnji državljanin Turske s dozvolom boravka u Mađarskoj. Ubrzo su policijski službenici pronašli i te dvije osobe te utvrdili da se radi o stranim državljanima. - kažu u policiji.

Inače su osumnjičeni krijumčari državljani Albanije, Afganistana, Turske, Italije, Mongolije, Hrvatske, a migrante su prevozili automobilima, kombijima te jednim teretnim vozilom. Najveći broj stranih državljana je u tovarnom prostoru kombi vozila prevozio 30-godišnji turski državljanin kojeg je policija zaustavila 4. listopada na području općine Rakovica. U kombiju su zatekli 29 stranih državljana. Nad svih 15 osumnjičenih muškaraca policija je provela kriminalističko istraživanje. Provedenim kriminalističkim istraživanjima utvrđeno je da su svi strani državljani nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku te su svi izrazili namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnom zaštitom.

– Zbog počinjenog prekršaja pomaganja državljaninu treće zemlje u nezakonitom prelasku vanjske granice protiv 27-godišnjeg afganistanskog državljanina s dozvolom boravka u Nizozemskoj te protiv 29-godišnjeg albanskog državljanina s dozvolom boravka u Slovačkoj kao i protiv 22-godišnjeg albanskog državljanina podnijete su prijave Općinskom sudu u Karlovcu. Protiv četvorice osumnjičenih muškaraca zbog utvrđene osnovane sumnje da su strane državljane prevozili iz koristoljublja podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. - kažu u policiji. Također, policijski službenici Pu karlovačke su protiv 30-godišnjeg turskog državljanina, zatim protiv državljana Republike Hrvatske 26-godišnjaka i 62-godišnjaka, protiv 32-godišnjeg talijanskog državljanina i 56-godišnjeg državljanina Albanije podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

– Optužni prijedlozi zbog počinjenog prekršaja pomaganja državljaninu treće zemlju u nezakonitom prelasku vanjske granice, policijski službenici Policijske uprave karlovačke podnijeli su protiv 40-godišnjeg njemačkog državljanina, 31-godišnjeg državljanina Turske i protiv 39-godišnjeg državljanina Mongolije. Također, zbog počinjenih prometnih prekršaja sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama sankcionirani su 26-godišnji hrvatski državljanin, 32-godišnji talijanski državljanin, kao i 30-godišnji turski državljanin koji je ujedno sankcioniran i zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o strancima. - izvijestila je policija.

Božinović o strancima

- Zakon o strancima uopće ne tretira tu materiju. MUP radi izradu strategije imigracije koja je u fazi razgovora, dakle postoji radna skupina. Ono do čega je ta radna skupina došla će biti vrlo brzo predstavljeno. Pitanje koje još nije razrađeno, Zakon o strancima ne tretira liberalizaciju, niti je liberalizacija nešto što adekvatan pojam. Na razini EU postoje direktive i rješenja koja pokušavaju privući kvalificiranu radnu snagu iz trećih zemalja. Hrvatska promišlja o tome kako otvoriti put hrvatskoj dijaspori. Onako kako sam ja pročitao, to nije taj model. Naravno da će model biti objavljen kad se svi usuglase jer s jedne strane postoje zahtjevi tržišta, a s druge strane postoji i legitimna pozicija sindikata nije uvijek istovjetna onome što bi bio interes zajednice. Država naravno mora to sve izbalansirati i pronaći odgovarajuća rješenja. Ove godine smo početkom rujna imali 10 tisuća izdanih radnih dozvola za boravak i rad u Hrvatskoj više nego cijele prošle godine. Dakle, ove godine je izdano najviše takvih dozvola. Međutim ono na čemu moramo raditi je da se taj proces uskladi tako da svi koji u njemu sudjeluju odgovore na neke legitimne zahtjeve koji se postavljaju i s jedne i s druge strane. To je jedna kompleksna materija koja se ne može predstaviti jednim člankom. Sve što se radi se u kontekstu pripreme. Integracija stranaca bi naravno trebala prije svega biti posao ministarstva socijalne skrbi, ali svi na neki način u tome participiramo.