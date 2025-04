Policija odvela Milu Kekina!

ALUDIRA NA TURUDIĆA

VIDEO Ćipe o uhićenju Kekina: 'Zašto se čekalo? Kao da se sve radi zbog skretanja pozornosti' Imam dojam da kad se uhićenja događaju prije nekih izbora da ljudi gube povjerenje u institucije. Kao da netko pokušava utjecati na nešto. Ne kažem da je to slučaj, samo kažem dojam, kazao je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe o uhićenju bivšeg frontmena benda Hladno pivo i supruga saborske zastupnica platforme Možemo Ivane Kekin.​​​​​​​ Postavlja se pitanje može li se to napraviti prije ili poslije izbora. Nije se to dogodilo danas, bilo je davno. Zašto se čekalo? Imam dojam kao da se to radi zbog skretanja pozornosti. Ali, ponavljam, neka svatko dokazuje nevinost pred sudovima - kazao je DP-ov zastupnik, aludirajući na današnji dan kada se glasa o povjerenju glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću.

