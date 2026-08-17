Požar se proširio na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka, prema mjestima Luka i Savar
Policija otkrila što je izazvalo veliki požar na Dugom otoku
Požar otvorenog prostora na Dugom otoku u petak, 14. kolovoza, izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava zadarska.
Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je centar požara bio ispod stupa dalekovoda, gdje je uslijed energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage došlo do stvaranja i izbacivanja iskri na okolni niski biljni pokrov.
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Požar se proširio na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka, prema mjestima Luka i Savar.
Očevid su proveli službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar u suradnji s inspektorom zaštite od požara Ravnateljstva civilne zaštite, kažu u policiji.
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