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Policija se oglasila o tragediji u Zagorju: Tri tijela pronađena u kući, utvrđujemo uzrok smrti!

Piše Helena Tkalčević,
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Policija se oglasila o tragediji u Zagorju: Tri tijela pronađena u kući, utvrđujemo uzrok smrti!
Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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U kući u Svetom Križu Začretju živi četveročlana obitelj. Prema riječima mještana, poginuli su otac i dvoje djece. Prije požara čula se eksplozija

Troje ljudi poginulo je u subotu ujutro u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju. Od mještana doznajemo da je riječ o ocu i dvoje djece, ali službene potvrde te informacije još nema. PU krapinsko-zagorska o događaju se oglasila kratkim priopćenjem.

- Danas, 1. kolovoza 2026. godine, u 7.24 sati, zaprimljena je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretje. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje. U prostoru obiteljske kuće pronađena su mrtva tijela tri osobe, a uzrok požara i uzrok smrti utvrdit će se očevidom kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba - priopćili su.

Sveti Križ Začretje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe Sveti Križ Začretje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
VELIKA TRAGEDIJA FOTO Tuga u Začretju: Ovdje su poginuli otac i dvoje djece
FOTO Tuga u Začretju: Ovdje su poginuli otac i dvoje djece

Kako neslužbeno doznajemo, prije izbijanja požara navodno se čula eksplozija, nakon čega su okolni mještani primijetili gust crni dim. Vatrogasci su po dolasku počeli gasiti požar i pretraživati kuću. Nažalost, u kući su pronađena tri mrtva tijela. 

- U 7:20 županijski Vatrogasni operativni centar Zagorske javne vatrogasne postrojbe dobio je dojavu o požaru kuće, da suklja crni dim, da se čula eksplozija. Naši vatrogasci su vrlo brzo izašli, već u 7:21, u 7:29 bili su ovdje u Svetom Križu Začretju na mjestu događaja. Izašao je i DVD Sveti Križ Začretje - rekao je za Hinu predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.

Dodao je da je požar vrlo brzo stavljen pod nadzor. Već u 7:38 je bilo kompletno lokalizirano i vatrogasci su našli tri smrtno stradale osobe. 

ČEKA SE OČEVID Detalji strave u Zagorju: Otac i dvoje djece poginuli u požaru? Susjedi: 'Čula su se tri pucnja'
Detalji strave u Zagorju: Otac i dvoje djece poginuli u požaru? Susjedi: 'Čula su se tri pucnja'

Lokalni portal Zagorje.com piše da u kući živi četveročlana obitelj. U požaru su, navode, poginuli otac i dvoje djece. Starije dijete završavalo je srednju školu, a mlađe je ove godine završilo osnovnu školu.

Ispričali su i da su čuli tri pucnja, nakon čega je izbio požar, no za to nema službene potvrde. Napomenuli su da je supruga i majka radila pa nije bila u kući, ali je stigla nakon što je čula gori njezina kuća.

Svi su u šoku i potreseni tragedijom.

Načelnik općine najavio je u razgovoru za HTV da će općina proglasiti dan žalosti.

- Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Nakon službenog očevida očekujemo službenu informaciju kako bismo mogli proglasiti dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je shrvala sve zajedno - rekao je Marko Kos, načelnik općine Sveti Križ Začretje.   

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