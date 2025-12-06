Policija je uputila apel građanima da, ako uoče osumnjičenika, odmah nazovu policiju
Ubojicu žene iz Međimurja love i Slovenci! Javili su i Mađarima: 'Bjegunac je naoružan i opasan'
Nema novih informacija mještani su u strahu. Nitko ne zna gdje se skriva, sto mu može pasti na pamet. Napeti su svi u mjestu, rijetki su mirno spavali. Svi su i dalje u šoku - rekao nam je kratko jedan od mještanina.
- Obaviještena je i Mađarska da tragamo za njim, s obzirom na to da smo tromeđa. Mađarska je blizu, to je uobičajeno, imaju njegovo ime i fotografiju i obavijest da tragamo za njim -potvrdili su nam iz policije.
- Nalazimo se u romskim naseljima i tamo gdje je prije znao zalaziti. Pokrivamo sve pozicije gdje bi se mogao vratiti - dodali su.
Tako je, radi se o Galaxyju, sintetskom kanabinoidu. To smo već prije nekoliko godina primijetili da je to javnozdravstveni problem u romskim naseljima i intenzivno provodimo preventivne i represivne akcije u tom dijelu. Vidjeli ste da su i djeca s nama komunicirala, prepoznali su da smo bili u osnovnoj školi u Murskom Središću i provodili smo preventivne projekte. Ali, nažalost, to je situacija koju moramo provoditi i dalje u romskim naseljima jer se Galaxy uvukao u romska naselja i potencijalno i on može biti uzročnik takvih kaznenih djela, kao što je ovo - rekao je glasnogovornik međimurske policije, Radovan Gačal
Međimurje je pod opsadom svih rodova policije i ništa se ne prepušta slučaju. O detaljima istrage govorio je Miljenko Vrbanec, načelnik Policijske postaje Mursko Središće. "Policajci poduzimaju sve mjere i radnje da bi se pronašao počinitelj", rekao je Vrbanec za NOVU TV.
Dodao je kako je automobil osumnjičenika, pronađen u Sloveniji, prevezen u Policijsku upravu međimursku gdje je obavljena pretraga. "Oružje nije pronađeno, ali pronađeni su neki drugi dokazi", otkrio je načelnik. Naglasio je i odličnu suradnju sa slovenskim kolegama. "Usko surađujemo sa slovenskom policijom da bismo potvrdili neke veze za koje sumnjamo da postoje." U potrazi za bjeguncem koriste se i dronovi.
Policija je uputila apel građanima da, ako uoče osumnjičenika, odmah nazovu policiju. Načelnik Vrbanec poslao je i izravnu poruku samom zločincu. "Ako ovo vidi ili sluša, za njegovo bi dobro bilo da se preda najbližim policijskim službenicima i da razriješimo ovo na jedan dobar način", zaključio je.
Ubojica iz Međimurja kojeg love trebao se jučer javiti u Remetinec!
Kako ekskluzivno doznaje 24sata, Josip Oršuš (40) iz Piškorovca za kojim intenzivno traga međimurska policija u suradnji sa slovenskim kolegama u četvrtak se trebao javiti na izdržavanje kazne zatvora od godinu dana za koju je pravomoćno osuđen.
- U ponedjeljak se trebao javiti sucu izvršenja da ga uputi na izdržavanje zatvorske kazne od 10 mjeseci za promet - potvrdio nam je Igor Pavlic, sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu.