Ni nakon pet dana još nije jasno tko je i zašto pred vratima kuće šesteročlane obitelji na zagrebačkom Žitnjaku ostavio bebu staru tek dva tjedna. Gladnu i promrzlu, zamotanu tek u bijelu plahtu te ostavljenu na milost i nemilost nepoznatih ljudi.

Slučaj koji je šokirao Hrvatsku nije dobio svoj epilog. U kući šesteročlane obitelji i u utorak je bila policija. Još se utvrđuju sve okolnosti ove nesvakidašnje situacije. Ispituju obitelj koja je pronašla novorođenče i pregledavaju lokaciju. Od susjeda se ne doznaje puno. Mnogi kažu kako malo toga znaju o svemu ovome i dodaju da je njihova mala ulica na istoku grada uvijek bila mirna i svi se dobro poznaju. A oni koji žele govoriti kažu kako im nije jasno kako je netko na kraju slijepe, slabo prometne ulice, gdje se kuća nalazi, mogao doslovce neprimjetno ostaviti dijete. Neki susjedi sumnjaju da to nije bilo slučajno.

- A čujte, zašto onda meni nitko nije ostavio dijete na vratima, a živim samo nekoliko kuća od njih. Nisam ništa načuo, ali moram vam priznati da sam često znao viđati jednu trudnicu kako se šeće ovom ulicom, od početka do kraja ulice i tako nekoliko puta u nekoliko navrata. Bila je to mršava cura, crne duge kose. No sad je uopće više ne viđam. Koliko se sjećam, posljednji put sam je vidio prije nekih dva tjedna. Zaista ne znam tko bi to mogao biti, da živi u blizini, vjerojatno bih znao tko je - kaže nam susjed.

Sve susjede je šokirala vijest

Ostali susjedi na koje smo naišli u toj mirnoj uličici nisu znali ništa o tome, no sve njih je šokirala takva vijest.

- Dva mjeseca nisam bila ovdje, no danas sam se vratila i prvo što čujem je takva vijest. Strašno - kratko nam je rekla druga susjeda.

Kako smo istaknuli, policija još utvrđuje sve okolnosti i pokušava pronaći majku dječačića. Ono što su dosad uspjeli utvrditi jest da je nepoznati počinitelj ušao u kuću jedne obitelji i tamo ostavio dijete. Dijete je bilo umotano u plahtu, pothlađeno, dehidrirano i gladno. Kako smo ranije doznali, dijete je staro oko dva tjedna, a još se nalazi na dojenačkom odjelu Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb, odakle će ga kasnije prebaciti u dom ili udomiteljsku obitelj. Iz bolnice smo ranije doznali i da je dijete zdravo te da se netko tijekom ta dva tjedna brinuo o njemu i njegovao ga, a i da je rođen s urednom porođajnom težinom pa nije nedonošče, nego zdravo muško dijete.

Čeka se Centar za socijalnu skrb

Iako mu je zdravstveno stanje dobro, bit će još neko vrijeme u bolnici dok traje sva procedura. Nadležni centar za socijalnu skrb obavijestit će Dječji dom u Nazorovoj, a potom iz Doma kontaktiraju KBC Zagreb i dogovore preuzimanje djeteta.

U bolnici tako očekuju da će se sve riješiti kroz sljedećih nekoliko dana, a do tada će maleni ostavljeni dječak dobivati svu njegu i skrb na bolničkom odjelu.

Dječačića je, podsjetimo, pronašla djevojka (17), i to u četvrtak navečer u kući svoje šesteročlane obitelji. Tu večer nisu bili doma, nego na rođendanskoj proslavi kod rodbine koja živi u blizini.

Djevojka se vraćala kući s rođendana oko 23 sata i s ulice je vidjela da im gori svjetlo u prizemlju gdje inače nitko ne boravi. Iz prizemlja je potom čula dječji plač.

- Čim sam začula plač bebe, koji me iznenadio, tražila sam otkud dolazi. U hodniku, gdje nemamo svjetla, bila su kolica moje najmlađe seke. Upravo u njima netko je ostavio bebu koja je bila hladna i već je poplavila. Brzo sam uzela sekinu rozu dekicu i zamotala ga. Bio je dečko samo zamotan u plahtu i tako ostavljen - ispričala nam je ranije djevojka koja je pronašla bebu. Odmah je potrčala na gornji kat kako bi utoplila dijete, a onda pozvala i ostale članove obitelji. Ova situacija ih je sve šokirala. Odmah su se vratili s rođendana kući. Pozvali su policiju, a oni su potom alarmirali Hitnu medicinsku pomoć, koja je dijete prebacila u KBC Zagreb.

- Liječnici su je umotali u dekicu kako bi je utoplili. Ne mogu to razumjeti. Majka sam i znam što znači imati bebu. Nikad svoje dijete ne bih mogla tako ostaviti. Pomisao da je bio tako mali sam, u plahti, u mraku, odmah mi tjera suze na oči. Ma strašno - ispričala nam je tad majka djevojke.

Sumnjaju na nekoga iz kvarta

U četvrtak navečer, kad je dijete bilo pronađeno zamotano u plahtu, temperatura je bila oko nule, a jedino neobično što je obitelj primijetila jest da je peć preko koje imaju centralno grijanje bila otvorena. Iako vatra nije bila naložena, pretpostavljaju da je netko možda želio zagrijati sebe i bebu. Čak i sumnjaju da je to bio netko iz kvarta, tko je mogao znati kad ih nije bilo kod kuće, no sve je ostalo samo na sumnjama.

- Zaista ne znamo, ali vjerojatno je netko iz kvarta. Pretpostavljamo da su pratili kad nećemo biti kod kuće jer je beba bila pothlađena, što znači da je dulje bila ostavljena - rekla je majka obitelji u nedjeljnom razgovoru. Obitelj u utorak nije bila raspoložena za razgovor jer ih i ova situacija već umara. Policija je svakodnevno kod njih dok utvrđuju sve okolnosti i pokušavaju pronaći majku djeteta.

- Interes djeteta uvijek treba biti na prvome mjestu, pa tako i u slučaju koji spominjete. Prvi koraci koji se poduzimaju odnose se na razrješavanje sumnje je li počinjeno kazneno djelo. Odnosno, treba utvrditi pod kojim okolnostima je dijete napušteno, što je s roditeljima, je li možda dijete povjereno trećoj osobi - objasnila nam je ranije kaznena sutkinja Lana Peto Kujundžić što će sve policija u ovom slučaju ispitivati.

Nasreću, u ovoj situaciji je za mališana pod imenom N 2021 0297955 N, odnosno šifrom pod kojom je registriran u KBC-u Zagreb jer drugog imena i prezimena zasad nema, sve dobro završilo.

Socijalna skrb odredit će tko će uzeti dječačića

Dječačić star oko dva tjedna, ostavljen u četvrtak u kući na području Zagreba, i dalje je na dojenačkom odjelu Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb, a u bolnici su nam potvrdili da se iz nadležnog Centra za socijalnu skrb još nisu javili oko preuzimanja i smještaja djeteta. Centar je, naime, taj koji pokreće proceduru za smještaj i određuje gdje će dijete na kraju završiti. Tri su moguće opcije - Dom za nezbrinutu djecu u Nazorovoj, Caritasova Kuća ljubavi na Savici i udomiteljska obitelj, ako se nađe. Dječak je odličnog stanja i posve zdrav, pa bi već ovoga trenutka mogao ići iz bolnice negdje u smještaj. No tek ostaje vidjeti kakav plan za njega ima Centar za socijalnu skrb.

Ravnateljica Doma u Nazorovoj, Jasna Ćurković Kelava, vidjela je kroz godine više ovakvih situacija kad majke odbace dijete. Većina djece bez roditelja ili čiji roditelji nisu u stanju brinuti se za njih provede djetinjstvo u domovima i privremenim udomiteljskim obiteljima, a samo manji dio bude posvojen i dobije svoju obitelj. Oko 3000 mališana nalazi se u dječjim domovima, SOS selima i udomiteljskim obiteljima. Prošle godine udomljeno je 73 djece.