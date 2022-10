Policija: Turčin i Zagrepčanin prevarili su dobavljača

On je, kako se sumnja, tijekom ožujka 2020. godine, kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Koprivnici, sklopio ugovor o kupoprodaji kamenog materijala s odgovornom osobom trgovačkog društva iz Velikog Bukovca. Navedeni je materijal od strane društva iz Velikog Bukovca dovezen sve do kolovoza 2020. godine, za ukupni iznos od oko 215 000 kuna. Dio potraživanja, od oko 95.000 kuna je naknadno uplaćen na račun oštećenog društva, dok ostatak nije plaćen. Turski je državljanin u srpnju 2021. godine prodao svoje trgovačko društvu novom vlasniku, 39-godišnjaku iz Zagreba i to za vrijeme dok je trgovačko društvo bilo u blokadi, čime su izbjegli plaćanje obveza prema vjerovniku, bez da su zbog nemogućnosti poslovanja uslijed blokade, pokrenuli stečajni postupak. Time su počinili kazneno djelo Povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje.

Također se sumnja da je 39-godišnjak počinio kazneno djelo Prijevara u gospodarskom poslovanju na način što je u srpnju 2021. godine putem nadležnog suda, izvršio promjenu sjedišta, člana društva, direktora i odredbi društvenog ugovora subjekta trgovačkog društva, za vrijeme kad je isto bilo u blokadi i s nepodmirenim dugovanjima prema oštećenom trgovačkom društvu i drugim vjerovnicima. Na taj je način kao novi vlasnik bio u obvezi podmirenja dospjelih obveza za trgovačko društvo, čime je pomogao bivšem vlasniku, znajući da neće biti u mogućnosti izvršiti obveze plaćanja prema svim vjerovnicima.

