Policija u banci: Iz trezora su nestali milijuni, traže bankara?

Iz trezora OTP banke u Vrlici nestao je novac. Navodno je riječ o milijunima. U policiji šturo kažu da provode istragu zbog pronevjere te da im osumnjičenik nije dostupan. O iznosu ne žele govoriti.

'Što mu je došlo u glavu, tko će to znati'

Ovo inače uspavano mjesto u Dalmatinskoj zagori početkom tjedna razbudila je vijest o djelatniku banke koji je navodno nestao s novcem i kod kojeg je u utorak policija obavljala izvide. Njegovo ime i prezime zna većina mještana, a vijest o policijskom kombiju koji već dva dana dežura ispred njegove kuće predmet je rasprava u kafićima.

- E ovako vi napišite, on je naša vrlička legenda. Šta mu je došlo u glavu, a tko će to znati - tako se priča po Vrlici o bankaru za kojeg se sumnja da je pronevjerio milijune.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL OTP banka nalazi se u samom srcu mjesta, u manjoj samostojećoj kući, u kojoj su u ponedjeljak i utorak trajali policijski izvidi.

- Prošli mjesec je svim klijentima banke došla obavijest da se naša poslovnica u Vrlici zatvara 15. studenog i da onaj tko želi prebaci račun u drugu banku ili nastavi dolaziti kod njih, ali u Sinj. U ponedjeljak su ljudi, naši umirovljenici, otišli u banku po mirovine, a novca nema. Možete misliti, čeka se red, kao i uvijek. Pa im veli ova djelatnica na šalteru, pao sustav. Ma da, pao sustav. I prošli tjedan im je tobože padao sustav. Nestale pare, eto što je bilo. A cijelo mjesto zna šta je. I sad ja moram mater vozit u Sinj po mirovinu od 1500 kuna, a potrošit 100 kuna goriva - pričaju ljudi u Vrlici.

Kažu da će organizirati prosvjed potpore za svog sugrađanina, pisat će i transparente, i nadaju da mu pare nikad neće naći.

- Kažu meni ljudi: ‘Bankar otišao u izbjeglištvo’. A ja rekoh: ‘Di je otišao? Je l’ kod Mamića ili je u Inđiji?’. Nema ga već tri dana za vidjeti. On je ugledni građanin ovoga grada, naš prijatelj, svi ga u mjestu znamo. Ima čovjek sve, a šta mu je došlo, tko će ga znati. Vidite, meni je danas dosta 10 kuna, a nekome treba više. Još je pred penziju. Legenda, legenda. Nije on to mogao preko noći, vjerujte vi meni. Mjesec dana je sigurno on to izvlačio. Navodno je pare izbacivao kroz bočne prozore, ili stražnje, tako se priča. Mogao je ići u mirovinu, mogao je ići raditi u Sinj. Ali tko zna kakve je probleme imao, iako ima kuću i dva lijepa auta. Treba imati hrabrosti to napraviti - govore ljudi kojima nije drago što banka odlazi iz njihovog mjesta.

- E pa neka im je uzeo - dodaju Vrličani dok drugi već imaju objašnjenje kako je u cijelu priču upleteno više ljudi. - Mi se stalno tu sastajemo i pričamo tko je umro, tko se odselio, tko je bolestan. A sad pričamo o parama, zar nije ovo zabavnije - kazuju nam mještani okupljeni u vrličkim kafićima.

- Čuli smo da su ga vidjeli na graničnom prijelazu sa susjednom BiH u Vinjanima. Na mobitel se ne javlja - kaže nam mještanin moleći za anonimnost.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Njegov dugogodišnji poznanik i prijatelj kazao nam je da ga je posljednji put vidio u četvrtak ujutro na kavi u kafiću.

- Pozdravili smo se, bio je sa svojom ekipom, izgledao je sasvim normalno. Jako me začudilo kad sam čuo da ga sumnjiče da je uzeo novac. Dugogodišnji je djelatnik banke, radio je u banci još prije rata. Uvijek je bio fin i pristojan - ispričao nam je njegov prijatelj. I mi smo ga pokušali dobiti na kućni broj telefona. Javio se ženski glas i rekao da on trenutačno nije dostupan.

- Ne znam ja ništa o tome - kratko je rekla naša sugovornica nakon što smo objasnili zbog čega zovemo. Inače, riječ je o obiteljskom čovjeku.

U središnjici OTP banke potvrđuju da je policijska istraga u tijeku.

- Nismo u mogućnosti davati bilo kakve izjave dok je policijska istraga u tijeku - kratko odgovaraju na upit o zbivanjima u vrličkoj poslovnici.

Ne odgovaraju, međutim, na upit jesu li točne neslužbene informacije prema kojima je ta poslovnica pred zatvaranjem.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL U zadnje vrijeme banka je zatvorila više svojih poslovnica, primjerice u Vodnjanu, u Bolu, na Lastovu, Grudi.

Ovo nije prvi slučaj da zaposlenike banaka sumnjiče za pronevjeru. Riječka policija u kolovozu je uhitila ženu (62) iz Vrbovskog zbog sumnje da je kao službenica banke počinila financijske malverzacije kojima se okoristila za oko 1,7 milijuna kuna. Navodno je tijekom čak 14 godina oštetila 19 klijenata Erste & Steiermärkische banke.

U travnju je policija u Metkoviću uhitila troje djelatnika Raiffeisen banke, između ostalog direktora i voditeljicu poslovnice, koji su od početka 2016. do 9. travnja ove godine pronevjerili više od pet milijuna kuna.

Tema: Hrvatska