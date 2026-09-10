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Policija u Konavlima pronašla više od kilograma marihuane: U kući imao i svoj laboratorij

Piše HINA,
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Policija u Konavlima pronašla više od kilograma marihuane: U kući imao i svoj laboratorij
Foto: PU dubrovačko-neretvanska
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Policijska akcija u Konavlima rezultirala je pronalaskom marihuane i laboratorija za njezinu proizvodnju, a osumnjičeni 30-godišnjak prebačen je u pritvor uz kaznenu prijavu

U kući u Konavlima policija je kod 30-godišnjaka pronašla preko kilograma marihuane i laboratorij za njezinu proizvodnju te ga je, uz kaznenu prijavu, predala u pritvorsku jedinicu, izvijestila je u četvrtak Policijska uprava dubrovačko-neretvanska. Saznanja o proizvodnji i distribuciji marihuane konavoska policija dobila je operativnim radom na terenu nakon čega je zatražen nalog za pretragu doma i drugih prostorija 30-godišnjaka.

„Prije same pretrage, 30-godišnjak je policijskim službenicima izručio tanjur s manjom količinom marihuane pomiješane s duhanom i dvije veće plastične kutije u kojima se nalazila marihuana, jedna težine 340 grama, a druga 727 grama“, navodi se u priopćenju.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Pretragom je u podrumu kuće pronađen laboratorij za proizvodnju marihuane te 57 plastičnih kanti sa zemljom i ostacima stabljika marihuane.

„Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je 30-godišnjak marihuanu sadio i sušio te dalje prodavao konzumentima, a osim toga utvrđeno je kako je proizvedenu marihuanu u svom domu davao na uživanje dvojici muškaraca“, ističe se u priopćenju policije.

Zbog sumnje da je počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanja trošenja droga, 30-godišnjak je uz kaznenu prijavu u srijedu kasno navečer predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

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