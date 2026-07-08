Policija uhitila muškarca: 'Htio ju je baciti kroz prozor! Užas!'

Jedna osoba je privedena nakon obiteljskog nasilja na zagrebačkoj Malešnici u utorak navečer, potvrdili su nam iz zagrebačke policije.

Dodaju kako je kriminalističko istraživanje u tijeku.

- Na Malešnici nešto iza devet sati navečer muškarac je pokušao baciti ženu kroz prozor. Susjedi su rekli da je pokušaju prethodila svađa. Brzo su reagirale hitna služba i policija sa dva vozila koji su pod svjetlosnom signalizacijom dojurili u kratkom vremenskom roku na mjesto događaja. Vani se okupio velik broj ljudi i policija je provodila ispitivanje susjeda i očevidaca, sve pohvale policiji na profesionalnom pristupu i deeskaliranju situacije i panike - ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio incidentu.