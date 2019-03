Policija uhitila napadača iz Utrechta: Ubio je troje ljudi

Nizozemska policija priopćila je da su uhitili osumnjičenog za teroristički napad u Utrechtu.

Podsjetimo, u ponedjeljak je u pucnjavi u ubijeno je troje ljudi, a ozlijeđeno je petero ljudi. Nizozemska policija objavila je da je osumnjičen 37-godišnjak po imenu Gökmen Tanis, koji je rođen u Turskoj.

As reported in the press conference: The police arrested a man for his involvement in the shooting at the #24oktoberplein in #Utrecht.