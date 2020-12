Bjelovarska policija uhvatila je Nenada Vukašinovića, koji je u petak prije tjedan dana na cesti kod Rovišća u svom starom neregistriranom Opelu pobjegao presretačima koji su ga zaustavili. Sjeo je iznenada u automobil i krenuo preko livada i polja u nepoznato. Od tada je viđen nekoliko puta u okolici Prgomelja gdje živi, ali je uvijek malo nedostajalo da ga policija uhvati, no ipak su mu stali na kraj. Kako mu je to rodni kraj onda poznaje sve putove i šumarke i svaki pedalj okolice Prgomelja tako da se zna dobro sakriti.

U njegovoj „kartoteci“ je gotovo 100-tinjak uglavnom prekršajnih prijava iz domene prometa, zbog kojih je gotovo 50-tak puta odlazio u zatvor jer kane ne plaća. Proveo je gotovo pet godina po zatvorima. Što u Bjelovaru i nešto u Remetincu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njegovi susjedi u Prgomelju ne žele ništa govoriti o 52-godišnjem Nenadu, osim da je, kako nam je jedan muškarac rekao pravi virtouz u vožnji traktorom i automobilom unatoč što nema jednu šaku koju je izgubio u berbi kukuruza, a na drugoj ruci ima samo dva prsta. Neki su nam kazali ne želeći se predstaviti da im sve to s Nenadom već pomalo ide na jetru. Kako je po zakonu o prometu takvim osobama dozvoljeno da upravljaju vozilima koja su prilagođena s dodacima pomagala, to je svojevremeno Đurđa Adlešić, dok je bila gradonačelnica Bjelovara gradskim novcem platila ugradnju pomagala na traktor.

No, Nenad se bez obzira na to i dalje vozi neprilagođenim vozilima. Rezultat njegove „upornosti“ je slaganje kazni kao na tekućoj traci. Nakon prvih prekršaja oduzeta mu je vozačka dozvola, ali on za to ne mari i redovito sjeda za upravljač bilo traktora bilo osobnog automobila. Često i za volan onih vozila koja su neregistrirana pa tako predstavlja opasnost po ostale sudionike u prometu. Povrh toga vozi i pod utjecajem alkohola.

Naime, svojevremeno su i mediji u jednu ruku blagonaklono „gledali“ na Nenadove vratolomije. Uglavnom je kazne dobio jer je vozio traktor bez dozvole ili bez registracije ili bez osiguranja ili je, pak, počinio lakše prometne prekršaje u koje spadaju i prometne nezgode. Prva novčana kazna koju je dobio za gro prometnih prekršaja iznosila je tisuću njemačkih maraka. Bilo je to početkom 2000–te godine, a Vukadinović je već tada novčanu kaznu odlučio zamijeniti zatvorskom kaznom. To je bio njegov prvi odlazak iza rešetaka i od tada ga je jednostavno „krenulo“. Priznao je to i sam Vukadinović koji je svojevremeno izjavio; 'Policija me namjerno hvata i baš su me uzeli na pik'.

- Nikoga ne zanima što ja s dva prsta moram dotjerati traktor na njivu. Ostao sam i bez pomoći koju sam imao kao hrvatski branitelj. Bio bih poštovan da sam počeo krasti, a ovako me policija čeka u zasjedi – svojevremeno je kazao potpisniku ovih redova. Zbog tolikog broja pravomoćnih kazni i odlazaka u zatvor stekao je epitet najkažnjavanije osobe na području Bjelovarsko – bilogorske županije. Kako se do sada pokazalo da je nepopravljivi recidivist to će i nakon uhićenja i kriminalističke obrade i neminovnog zatvora po izlazu na slobodu nastaviti po starom.