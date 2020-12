Policija uhvatila vozačicu sa 3,27 promila alkohola u krvi

Policija je zabilježila 122 prometna prekršaja, od čega su pet prekršaja počinili vozači pod utjecajem alkohola, 69 prekršaja zbog nepropisne brzine, 13 zbog nepropisnog korištenja mobitela te 14 zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa

<p>Zagrebačka policija utvrdila ukupno 122 prekršaja tijekom prvog dana akcije pojačanog nadzora vozila i vozača, a rekorderka je 43-godišnjakinja koja je upravljala osobnim automobilom na Slavonskoj aveniji u Zagrebu i to sa 3,27 promila alkohola u krvi.</p><p>Preventivno represivna akcija pojačanog nadzora vozila i vozača usmjerena je prvenstveno na počinjenje tzv. "četiri glavnih ubojica u prometu", a to su: prekršaji vožnje pod utjecajem alkohola, prekoračenje dopuštene brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisna uporaba mobitela u vožnji.</p><p>Policija je zabilježila 122 prometna prekršaja, od čega su pet prekršaja počinili vozači pod utjecajem alkohola, 69 prekršaja počinjeno je zbog nepropisne brzine, 13 zbog nepropisnog korištenja mobitela te 14 zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa. Jedna je osoba zadržana do otrježnjenja, a jedna je dovedena na sud, dok je jedna osoba bila pod utjecajem droge. Evidentiran je i jedan recidivist.</p>