Policija zaustavila migranticu, žena (26) se porodila u šumi

Djevojčica duga 47 centimetara i teška 2610 grama jučer je bezbrižno spavala u naručju majke migrantice (26) u Općoj bolnici “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku. Nije riječ o klasičnoj priči sa sretnim završetkom. Tko zna koliko su dugo njezin otac i majka putovali iz Iraka prije nego što su imali sreće naići na hrvatske policajce u utorak poslijepodne u šumi kraj Gline.

Policajci PU sisačko-moslavačke u to su vrijeme bili u kontroli područja u blizini granice. Znali su da je taj dio na tzv. migrantskoj ruti, no ovaj put zatekli su muškarca te ženu u visokom stadiju trudnoće za koje su posumnjali da su ilegalno ušli u zemlju. Sve se zakompliciralo kad su shvatili da je ženi puknuo vodenjak.

Odmah su pozvali Hitnu pomoć, no dok su čekali njihov dolazak, žena je počela vikati da ima trudove i da će roditi. Shvatili su da Hitna neće stići na vrijeme i da sami moraju pomoći rodilji. Ne gubeći prisebnost, krenuli su tražiti što od opreme mogu iskoristiti. Sakupili su deke koje su imali sa sobom i stavili ih na tlo kako ne bi ležala na mokroj zemlji.

Nakon što su joj napravili improvizirani ležaj, malo su je pokrili da ne kisne i da joj nije hladno. Ubrzo nakon toga šumom se prolomio plač novorođenčeta. Preuzeli su bebu i umotali je u deke. Odahnuli su kad su vidjeli da su mama i beba dobro. Ekipa Hitne medicinske pomoći stigla je kad je sve već bilo gotovo. Zbrinuli su majku i bebu te ih odvezli u sisačku bolnicu. Muškarac, inače suprug rodilje i bebin otac, izrazio je namjeru za traženjem azila zbog čega su ga odmah smjestili u Prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu.

- Oko 17 sati na Odjelu ginekologije primili smo rodilju i novorođenče. Riječ je o ženskom djetetu. Bile su dobrog općeg stanja već kod prijema. Iako nemamo neposrednih informacija s terena o tome kako je tekao porođaj, mogu reći da su policajci koji su se našli na mjestu događaja odradili vrlo dobar posao te zaslužuju svaku pohvalu - kazao je dr. Jovica Jakšić, specijalist ginekologije i porodništva te pročelnik Službe za ginekologiju sisačke bolnice.



Budući da rodilja uza se nije imala nikakve nalaze te se nije znalo je li uopće kontrolirala trudnoću, odmah su obavili sve potrebne pretrage i nužnu dijagnostiku. Ako sve bude u redu, iz bolnice bi trebali izaći u petak. Tad će se pridružiti ocu djeteta u Zagrebu i zajedno čekati odluku o azilu.



Kako doznajemo, dosad je već dvaput rodila, a s osobljem komunicira na engleskom. Policajcima je ispričala da je iz Iraka i da ima 26 godina, no u bolnici je kazala drukčije. Zbog toga su policajci jučer još provjeravali identitet supružnika.

Što se tiče dobivanja hrvatskog državljanstva, to nije baš tako jednostavno. Prema Zakonu o hrvatskom državljanstvu, stranci ga mogu steći prirođenjem. Kad su u pitanju maloljetna djeca, poput ove bebe migrantice, ona može postati hrvatskom državljankom ako barem jedan njezin roditelj stranac stekne hrvatsko državljanstvo. To što se rodila u šumi kraj Gline nije dovoljno za državljanstvo